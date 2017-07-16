قريبا.."الحشيش" متوفر في الصيدليات!

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اعتبارا من الأربعاء، 19 يوليو، يبدأ بيع القنب الهندي "الحشيش" لأغراض الترفيه، تحت إشراف الدولة، في الصيدليات في الأوروغواي، حسبما كشفت الحكومة.

وقال مصدر مسؤول إن معهد الدولة المكلف بتنظيم بيع القنب الهندي والإشراف عليه (إيرككا) في الأوروغواي، صادق على بيعه في الصيدليات، مضيفا: "حتى اليوم، انضمت 16 صيدلية إلى الشبكة وهي تستوفي كل المعايير اللازمة".

وستسوق هذه المخدرات الخفيفة بسعر 1.30 دولار للغرام الواحد، ويجوز لكل شخص سجل نفسه سابقا في سجل المستهلكين أن يشتري حتى 10 غرامات من القنب الهندي كحد أقصى في الأسبوع الواحد.

وكان موعد بدء بيع القنب الهندي في الصيدليات من المسائل الشائكة في القانون المثير للجدل، الذي اعتمد سنة 2013 في عهد الرئيس خوسيه موخيكا (2010-2015).

فقد اعتمدت الأوروغواي، في ديسمبر/كانون الأول 2013، قانونا مثيرا للجدل يجيز استهلاك القنب الهندي ضمن 3 مناهج، إما زراعته في المنازل للاستهلاك الشخصي، أو الانضمام إلى نادي المستهلكين لزراعته في سياق تعاوني، أو شراء الماريخوانا من الصيدليات. وبدأ تطبيق الشقين الأولين من القانون، غير أن التسويق في الصيدليات أرجئ مرات عدة بسبب تحفظات الصيادلة.