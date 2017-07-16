معركة الجرود بانتظار ساعة الصفر

A + A -

كمال ذبيان-

قبل ثلاث سنوات صعد نجم تنظيم «داعش» والذي عرف بـ«الدولة الاسلامية في العراق والشام»، وهو ولد من رحم تنظيم «القاعدة» في العراق وتمدد الى الشام، ليخلق شرخاً بينه وبين «جبهة النصرة» التي يتزعمها ابو محمد الجولاني، الذي لاقى دعماً من ايمن الظواهري الذي تزعم «القاعدة» بعد مقتل مؤسسها اسامه بن لادن.



وبروز التنظيم كان مع احتلال الموصل في العراق في حزيران من العام 2014 وبشكل مفاجئ وسريع ودون مقاومة، مع انهيار وحدات الجيش العراقي، امام المسلحين الذين احتلوا الرقة في شمال وشرق سوريا، واقاموا عاصمة «دولة الخلافة» فيها، وكانت وجهتهم لبنان، فشنوا هجوماً غادراً على مواقع الجيش في عرسال، وسيطروا على مخفر الدرك، وقتلوا وخطفوا ضباطاً وعسكريين، والهدف هو توسيع حدود «الدولة الاسلامية» باتجاه الساحل اللبناني، وهو ما كشفه آنذاك قائد الجيش العماد جان قهوجي، اذ تقول مصادر قيادية حزبية حليفة «لحزب الله»، بان ما جرى قبل ثلاث سنوات، بدأ ينهار، وان الانتهاء من معركة تحرير الموصل، وبدء تحرير الرقة، سيحصل ايضاً في جرود عرسال، «شاء من شاء وابى من ابى»، وان موقف الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير حول تحرير الموصل، كان واضحاً وصريحاً، فهو اعطى المسلحين فرصة الخروج من جرود عرسال ومن البلدة ومحيطها قبل نحو اكثر من شهرين، بان ينسحبوا من معركة خاسرة، اذا كانوا سيخوضونها، وان بامكانهم ان يغادروا الى اي مكان في سوريا او خارجها، بعد تسليم سلاحهم الثقيل، وهو ما يقدمون عليه في عدد من المناطق السورية، التي تصبح ساقطة عسكرياً، وهذا ما ينطبق على جرود عرسال المطوقة من الغرب في جبال القلمون من الجيش السوري و«حزب الله»، ومن الشرق والشمال من الجيش اللبناني، ولا مجال للفرار، ومصير الارهابيين الموت او الاستسلام.



من هنا فان قرار معركة جرود عرسال اتخذه «حزب الله» الذي كان امينه العام واضحاً في كلامه الاخير، عندما اشار الى كل الاحتمالات، والتي يجب ان تتخذ الحكومة قرارها بتحرير عرسال وجرودها من احتلال الارهابيين التكفيريين لها، وهذا توصيف وزير الداخلية نهاد المشنوق لواقعها، تقول المصادر، او ان المقاومة ستقوم بهذه المهمة ولكن من الجانب السوري للحدود مع لبنان، للضغط على المسلحين ليستسلموا، وهذا القرار لا ينتظر الموافقة من احد، مثله مثل قرار تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، كما من المشاركة في القتال الى جانب الجيش السوري في سوريا، والتي بدأت في بلدة القصير في حزيران من العام 2013، لمنع الارهابيين من تهجير قرى وبلدات لبنانية داخل الاراضي السورية، ولوقف تمددهم باتجاه البقاع اللبناني شمالاً والهرمل وتوسعهم نحو الشمال من القبيات باتجاه طرابلس، اضافة الى قطعهم لطريق بيروت - دمشق لجهة الزبداني، ووصولهم الى البقاعين الاوسط والغربي.



كل هذا المشروع للجماعات الارهابية التكفيرية سقط مع معارك القصير وما تبعها من تحرير لجبال القلمون وقارة ورأس المعرة ويبرود والزبداني وريف دمشق، وهو ما حمى لبنان تقول المصادر، وبقيت بؤرة عرسال، التي لا يمكن ان تستمر ويبقى التهديد للبلدة وجوارها، كما لمخيمات النازحين فيها، وتغلغل الارهابيين فيها، وتفجير انفسهم باحزمة ناسفة، كما حصل في مخيمي «النور» و«قارية» وهذا ما يحتم على المقاومة ان تقوم بدورها في تحرير جرود عرسال، التي يمنع على اهل البلدة متابعة اعمالهم فيها، في جني ارزاقهم بالزراعة، او في استخراج الصخور من المقالع، اذ باتت مناشدة الاهالي للجيش بتحرير بلدتهم المختطفة من الارهابيين تتصاعد، بعد ان انكشفت ارتباطات افراد من البلدة بالمجموعات الارهابية، وملاحقة مخابرات الجيش لهم واعتقالهم.



فالمعركة في جرود عرسال ستحصل، والساعة الصفر ستحدد من قبل «حزب الله» ولن ينفع التهويل الذي تمارسه قوى سياسية حول ان عرسال مستهدفة، ومحاولة استخدام اللغة المذهبية، اذ ما كان قبل ثلاث سنوات، ليس هو نفسه، اذ من سعى الى تقييد قرار الجيش بعد عملية 2 آب 2014، عندما هاجم الارهابيون مواقعه، لن يتكرر هذا «السيناريو» وما الحملة التي رافقت مداهمة مخيمي «النور» و«قارية» الا محاولة لمنع الجيش من الاستمرار في معركته الاستباقية ضد الارهابيين وقد نجح، الا ان قرار رئيس الحكومة سعد الحريري، بدعم الجيش والذي اعلن عنه في موقفه بعد الاجتماع مع قائده العماد جوزف عون، بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف، اسقط محاولات من كان يعمل على منع قيام الجيش بمهامه، وغالبية هؤلاء من «تيار المستقبل» اذ وضع الرئيس الحريري حداً لهم، واكد ان الجيش لديه القرار السياسي بالتصدي للارهابيين، ولكن لن يكون شريكا في معركة يفرضها «حزب الله» ويخوضها.



هذا الموقف للحريري، نظرت اليه المصادر على انه ايجابي، وليس مطلوباً منه اكثر من ذلك، وهو اسقط الخطاب المذهبي ضد الجيش، وان عرسال «البلدة السنية، مستهدفة، وهو استخدم في السابق، ليأتي بيان مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ليعطي دعماً وتأييداً للجيش عبر بيان صدر عنه، يؤكد على دوره الوطني في مكافحة الارهاب، وحماية لبنان وتعزيز امنه.



فمع قرار رئيس الحكومة تأييد الجيش، وبيان مجلس المفتين، فان الجبهة الداخلية تعززت حول المؤسسة العسكرية، التي قرارتا لبناني في خوض معاركها، كما حصل في معارك مخيم نهر البارد، واحداث عبرا وقبلها في جرود الضنية.



اما «حزب الله» فهو «يكون حيث يجب ان يكون»، وهو شعار رفعه امينه العام، وانه موجود في الجرود المطلة على عرسال من الجانب السوري، ومن هناك تبدأ معركة تحريرها من الارهابيين وتحديد ساعة الصفر.



