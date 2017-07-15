بالفيديو - محامي طارق يتيم يعاقب زوجة الريف قضائيا

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في مثل هذا اليوم منذ سنتين في 15 تموز 2015 قتل جورج الريف بدم بارد طعنا بالسكاكين بعد مطاردة من طريق المطار الى الاشرفية.

سنتان ولا تزال جلسات محاكمة المجرم طارق يتيم تتأجل من موعد الى آخر دون صدور الحكم حتى الساعة تتابعها زوجته الشاهدة على الجريمة بانتظام بانتظار حكم يخفف عليها لوعة خسارة شريك حياتها لتتفاجأ في ذكرى مقتله بدعوى بحقها مقدمة من قبل المحامي وكيل القاتل.

رولا تؤكد ان الدعوى ما هي الا وسيلة لحرف الانظار عن الجريمة الاساسية.

قضية جورج الريف التي هزت المجتمع اللبناني هي معركة القانون في وجه شريعة الغاب في بلد زادت فيه نسبة الجريمة واصبح ملحا ان لا يفلت اي مجرم من العقاب الذي يستحقه. (التفاصيل في الفيديو المرفق)