ميراي عون الهاشم في غداء تكريمي في عندقت: عكار في قلب العائلة ولبنان ليس مفلسا بل منهوب

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نظم رئيس بلدية عندقت ومنسق اللجنة المركزية للبلديات في "التيار الوطني الحر" عمر مسعود، لقاء وطنيا حاشدا وغداء على شرف عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" ميراي عون الهاشم، في مطعم ديوان الوادي في القبيات، حضره محافظ عكار عماد لبكي، رؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات عكار، عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" جيمي جبور، منسق تيار "المستقبل" خالد طه، منسق "القوات اللبنانية" جان شدياق، منفذ الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في عكار ساسين يوسف ومنسق "التيار الوطني الحر" أنطوان عاصي.

بعد النشيد الوطني، رحب عريف الاحتفال الإعلامي منذر المرعبي بالحضور وميراي عون "في ربوع عكار"، مشيدا ب"فخامة الرئيس ميشال عون"، منوها ب"عيش عكار الواحد المتميز".

ثم ألقى عاصي كلمة "التيار الوطني الحر"، أعقبه عى الكلام رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير، رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم علي إسبر، فأشارا إلى "الحرمان المزمن الذي يلحق بعكار، وعن أملهما ان يكون هذا العهد منصفا لهذه المنطقة، التي قدمت الكثير من التضحيات".

ثم ألقة جبور كلمة، رد فيها على رئيس اتحاد بلديات وادي خالد، موضحا ان "خدمات التيار الوطني الحر طالت الجميع من دون استثناء"، مستذكرا "محطة تحويل بيت ملات وترميم بحيرة الكواشرة".

مسعود

ثم ألقى راعي الاحتفال كلمة، أكد فيها انه "مهما يقدم الى عكار، يبقى اقل بكثير من التضحيات، التي قدمها أبناء هذه المنطقة في الجيش اللبناني، وفي المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي".

واعتبر أن "قانون الانتخاب الجديد هو فرصة لابناء عكار لايصال ممثليهم الحقيقيين الى البرلمان".

الهاشم

ثم ألقت الهاشم كلمة أكدت فيها "مكانة عكار في قلب العائلة"، لافتة إلى ان "الأولية لبناء الانسان ومحاربة الفساد وسوء الادارة، فلبنان ليس مفلسا بل منهوب".

وفي الختام تسلمن الهاشم هدية تذكارية من مسعود.