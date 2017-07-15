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"ممنوع التذمر".. على باب البابا

15
JULY
2017
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إذا كنتم تريدون معرفة رأي البابا فرنسيس في الأشخاص دائمي الشكوى، فإن الإجابة أصبحت الآن معلقة على باب الجناح الخاص به في مقر سكني تابع للفاتيكان، في شكل لافتة كتبت عليها بالإيطالية عبارة "ممنوع التذمر".
كما تنص اللافتة على أن "المخالفين عرضة لمتلازمة الشعور دائما بأنهم ضحايا، وما يعقب ذلك من تراجع في حس الفكاهة لديهم، وقدرتهم على حل المشكلات".

ونشر موقع (فاتيكان إنسايدر) الإلكتروني صورة للافتة، وأكد رئيس تحرير الموقع أندريا تورنييلي، وهو مقرب من البابا وأجرى معه عدة مقابلات، لـ"رويترز"، وجود اللافتة على الباب.

وتقول اللافتة: "وتضاعف العقوبة إذا وقعت المخالفة في وجود أطفال. لتحقيق الاستفادة القصوى ركز على قدراتك لا قيودك". وتنتهي اللافتة بعبارة: "كف عن الشكوى وتحرك لتحسين حياتك".

وكان البابا قد تلقى اللافتة كهدية من المؤلف الإيطالي وأخصائي علم النفس سالفو نو. ووعد البابا نو بأنه سيعلق اللافتة على مكتبه على سبيل المزاح.

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