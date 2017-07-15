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منافس صيني جديد لسامسونغ وأبل بثلث السعر

15
JULY
2017
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أصدرت شركة " ZTE" الصينية أحداث هواتفها الذكية بسعر 99 دولارا وقالت إنه يجمع بين المظهر اللائق والسعر المنخفض والمواصفات التي تجعله منافسا لهواتف سامسونغ وأبل.
وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي رخيص الثمن يعمل بنظام أندرويد، كما يحتوي على مستشعر بصمات الإصبع على الجهة الخلفية، وفق ما ذكر موقع "The Verge " التقني، الجمعة.

ويبلغ قياس الشاشة 5.5 إنش بدقة عالية من معيار 720p، في حين تبلغ ذاكرته المؤقتة 2 غيغابايت والذاكرة الأساسية 16 غيغا بايت.

وتصل دقة الكاميرا إلى 13 ميغابيكسل وسيعتمد الهاتف الجديد على معالج "Snapdragon 425 quad-core processor"، رباعي النوى، وتصل سعة البطارية إلى 3.140 ميلي أمبير.

وبات الهاتف متوفرا حاليا في المتاجر الإلكترونية في الولايات المتحدة على يصل مناطق أخرى في العالم لاحقا.

يشار إلى أن هذا الهاتف يتوفر بحوالي ثلث السعر الذي تباع به أجهزة غالاكسي من سامسونغ أو آيفون من أبل.

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