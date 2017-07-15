هيئة قضاء بشري: الإعتداء على مكتبنا لن يزيدنا سوى اصراراً على ممارسة حقنا الطبيعي دون إذن من أحد

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صدر عن هيئة قضاء بشري في التيار الوطني الحرّ البيان التالي: تعرّض مكتب التيار الوطني الحرّ في مدينة بشري لإعتداء سافر فجر نهار الجمعة الواقع في ١٤ تموز ٢٠١٧. وإنّ هذا العمل الجبان لن يزيدنا سوى اصراراً على ممارسة حقنا الطبيعي في إطار الدستور وفي حمى الحق والقوى الشرعيّة دون إذن أو منةّ من أحد.

كما ويهمنا أن نؤكد أن حزب القوات اللبنانية بشخص منسق قضاء بشري الأستاذ جوزيف إسحاق و بإتصال مع منسق القضاء الأستاذ غسان بريص قد إستنكر هذا العمل الجبان و رفع الغطاء كاملاً عن المرتكبين أياً كان، مطالباً القوى الأمنية بلعب دورها كاملاً. كما أشار الى إمكانية وجود طابور خامس لضرب العلاقة بين الطرفين.

وإذ تدعو هيئة قضاء بشري جميع الرفاق والمناصرين والأصدقاء للإستعداد والتحضير للإفتتاح الكبير لمكتبنا في بشرّي قريباً جداً والذي سيكون مناسبة لإطلاق ورشة العمل الجديّة في القضاء بحضور رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.