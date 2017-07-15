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بلجيكا...لأول مرة منذ 1831 الشرطة ستضرب بـ"المليان"

15
JULY
2017
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أفادت قناة RTBF بأنه سيتم تزويد أفراد الشرطة البلجيكية، خلال الاستعراض العسكري في العاصمة بروكسل، بمناسبة العيد الوطني للبلاد، في 21 يوليو الجاري، بالرصاص الحي، لأسباب أمنية.

وأوضح يان آدم، رئيس نقابة الشرطة البلجيكية (ACV)، للقناة، أن السبب وراء هذا الإجراء يعود إلى تمكين" أفراد الشرطة من القيام بالإجراءات اللازمة في حال حدوث أمر طارئ".

ووفقا للقناة، فلن يتم تزويد الجنود المشاركين في الاستعراض العسكري بالذخيرة الحية، خلافا لعناصر الشرطة.

وبحسب التقاليد العريقة التي تعود للعام 1831، فإن ملك بلجيكا يرعى الاحتفال الذي يتضمن برنامجه استعراضا عسكريا تشارك فيه كتائب من قوات الأمن الداخلي من دون ذخيرة حية.


يشار إلى أن بلجيكا رفعت، منذ 24 مارس/آذار 2016، مستوى التأهب، إلى الدرجة 3 من 4 درجات، تحسبا لتهديدات إرهابية محتملة. وقد أعلنت الدرجة الرابعة في 22 مارس/آذار من العام ذاته. وهو اليوم الذي وقع فيه الهجومان الدمويان، في مطار ومترو بروكسل، ليتم الرجوع بعد يومين من ذلك التاريخ إلى الدرجة 3، التي تعني "احتمال" وقوع هجوم إرهابي خطر.

RIA Novosti
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