العثور على طفلة شيشانية في الموصل القديمة...من أبوين داعشيين

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اعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العراقية ان القوات العراقية عثرت على طفلة شيشانية بين الانقاض بمنطقة الشهوانية في الموصل القديمة.وافادت خلية الاعلام بأن قطعات الفرقة 16الجيش العراقي عثر على الطفلة بين الانقاض أثناء تطهير منطقة الشهوانية في الموصل القديمة، وهي مصابة بحروق.واوضحت الخلية ان الطفلة من أب وأم شيشانييْن، ولاتجيد اللغة العربية الا بضع كلمات، وتبين بعد أستنطاقها أن والدها الارهابي قد قتل في ضربة جوية في المدينة القديمة فيما فجرت والدتها نفسها على قطعات الفرقة 16 أثناء التطهير منطقة الشهوانية.هذا واشارت الخلية الى ان الطفلة تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج كحالة أنسانية.