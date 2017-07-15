الجيش: توقيف 2082 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال شهر حزيران

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان ان وحدات الجيش أوقفت بنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر حزيران المنصرم، 2082 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.



وقد شملت المضبوطات 24 بندقية حربية، 38 مسدساً و10 بنادق صيد، وكميّات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 83 سيارة و76 درّاجة نارية و3 مراكب صيد و20(بيك أب وشاحنة)، وكميّة من المخدرات المتنوعة، وعدداً من أجهزة الاتصالات وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.