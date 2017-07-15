ميراي عون الهاشم جالت في عكار: رسالة رئيس الجمهورية لاهالي عكار رسالة حب وابناء المنطقة في فكر الرئيس وباله

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بدأت مستشارة رئيس الجمهورية عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" ميراي عون الهاشم، جولة لها في محافظة عكار، يرافقها عضو المجلس السياسي في التيار جيمي جبور، منسق هيئة التيار في عكار طوني عاصي واعضاء الهيئة في المنطقة.

المحطة الاولى كانت في دار مطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس في بلدة الشيخ طابا، حيث كان في استقبالها المتروبوليت باسيليوس منصور، في حضور النائب نضال طعمة ورئيسي اتحادي بلديات الجومة فادي بربر والشفت انطوان عبود وكهنة ورؤساء بلديات وفعاليات تربوية واجتماعية.

والقى المطران منصور كلمة رحب في مستهلها بالسيدة الهاشم، وقال: "هذا الصباح هو صباح فرح وامل وصباح اصلاح وتغيير بوجودك معنا كمستشارة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، لهذا الشخص الكريم الذي اعطى لبلده القوة والصلابة، ونشعر معه ان عكار تحمل على ايادي الاهتمام واكف العناية والرعاية. وما يحصل الى الان يبشر بالخير وبمواسم قادمة تزيل بعضا من غصات الحرمان التي ما زالت عكار تعانيها حتى الان، فالامال كبيرة ولنا رجاء بان تتحقق في هذا العهد وان يزول ذلك الالم".

اضاف: "ان عكار المحبة تستحق، وعكار وابناؤها لم ينأوا بانفسهم يوما عن خدمة وطنهم وجيشهم، وعكار المضحية والمعطاءة ان الاوان لان تنال نصيبها من الاهتمام الذي تستحقه، ولا يجوز ان تكافأ بشحيح الامور وقليلها، وكما يقول القديس بولس الرسول (من يزرع بالبركات بالبركات يحصد) وهذا ما نرجوه لهذه المنطقة ان تحصد بالبركات التي زرعها ابناؤها، ولذلك باسمي وباسم الموجودين معنا، نحملك رسالة حب لفخامة الرئيس، ونتطلع بدعمكم الى ايام افضل ان شاء الله".

الهاشم



وردت السيدة الهاشم بكلمة شكرت في مستهلها المطران منصور على حفاوة الاستقبال واكدت انها "ومنذ صغرها تكن الحب لعكار وابنائها الذين تعرفت اليهم في مختلف المواقع، واعتبرت بانها محظية اليوم بزيارتها لعكار هذه المنطقة العزيزة".

ولفتت الى ان "الاستقرار السياسي قد تأمن الان من خلال اقرار قانون الانتخابات على الرغم من ان ملامحه لم تتضح كليا بعد، ولكنه اساسي فتح الباب واسعا على افاق جديدة للخروج من المشاكل".

واكدت ان "الاستقرار الامني الحمد لله مؤشراته مطمئنة، ويبقى ملف القضاء ومن بعده سيكون الاهتمام الاساسي للاقتصاد وللسعي لتوفير وخلق فرص عمل للشباب تمهيدا للانتقال الى عصر النمو والازدهار الذي نسعى اليه".

وقالت: "عندما نتحدث عن الانماء انما نتحدث عن الانسان لمساعدته على البقاء في وطنه وفي بلداته وقراه لتنميتها، وعلينا ان نتعاون جميعا وخاصة مع البلديات التي لها دور اساسي في عملية التنمية والانماء".

وخاطبت المطران منصور بالقول: "بصلواتكم وبرعايتكم وارشادكم لا بد اننا سنصل، وخلال الاشهر القادمة سيجري العمل على اعداد مخطط توجيهي لمساعدة المناطق على النهوض".

وردا على سؤال قالت الهاشم: "ان رسالة رئيس الجمهورية لاهالي عكار هي كما دائما رسالة حب، وان ابناء عكار وابناء المناطق اللبنانية كافة هم في فكر وفي بال وفي صلب اهتمام فخامة الرئيس الذي لطالما عبر ويعبر عن هذا الامر".

اثر ذلك جال المطران منصور والسيدة الهاشم على ارجاء المطرانية واطلعها على الابنية والمؤسسات التربوية والصحية التابعة لها والمنشآت الحديثة فيها.

هذا وستزور السيدة الهاشم رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة في مركز الدائرة في حلبا، وكذلك عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد في دارته في بلدة تلحميرة في سهل عكار، لتنتقل بعدها لزيارة دار مطرانية الموارنة في بلدة القبيات حيث ستلتقي المونسنيور الياس جرجس ممثلا المطران جورج بو جودة وعددا من الكهنة، لتشارك بعدها في مأدبة الغداء التي يقيمها منسق البلديات في هيئة التيار - عكار رئيس بلدية عندقت عمر مسعود بحضور رؤساء بلديات المنطقة.

وتختتم الزيارة بلقاء مع كوادر التيار الوطني الحر في احدى قاعات دير الاباء الكرمليين في بلدة القبيات.