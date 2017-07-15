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هكذا شفى القديس شربل سميّه شربل من سرطان الغدد

15
JULY
2017
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أشهد أمام الله والكنيسة والناس إنني لمست أعجوبة القديس شربل على المريض شربل عطاالله المصاب بسرطان الغدد من خلال الفرح الداخلي الذي كان يشع على وجهه". يروي مدير مستشفى سيدة المعونات الأب ميشال اليان حيث كان يخضع شربل للعلاج على يد الاختصاصي في أمراض السرطان البروفيسور جورج شاهين أنه في صباح يوم الأعجوبة كان يجلس في مكتبه عندما رنّ الهاتف على مكتبه وكان على الخط رئيس دير عنايا الأب طنوس نعمه: "لماذا تصر إدارة المستشفى على عدم السماح للمريض شربل عطاالله بالخروج على رغم إصراره؟". وعندما ألحيت على الأب طنوس معرفة أسباب خروج المريض عطاالله وكيفية وصول الأخبار الى دير عنايا أخبرني أن شربل كان يخضع للعلاج عندما ظهر عليه القديس شربل مساء وقال له "أنا شفيتك شو قاعد عم تعمل هون؟".


أقفلت الخط واتصلت بمساعد البروفيسور جورج شاهين الدكتور مارسيل مسعود وطلبت منه موافاتي الى غرفة شربل عطاالله. في هذه الأثناء اتصلت بالبروفيسور شاهين وأخبرته بما يجري فطلب مني تجاوز هذه الأخبار على اعتبار أنها حالة نفسية يمر بها المريض شربل وعليه إكمال العلاج.
وأوضح الأب اليان أن شربل كان يخضع للعلاج للمرة الثانية من جراء إصابته بسرطان الغدد. وتعرف هذه المرحلة بتحسين وضع الحياة لأنها تقتصر على تخدير الألم وتخفيفه وإطالة العمر.


إصرار شربل على عدم الجلوس في سريره دفع الأب اليان الى الاستفسار عن ظاهرة الأعجوبة من المريض نفسه: "دخلت الغرفة وكان يجلس على كرسي الزوار. كان الفرح يشع من وجهه سألته عن أحواله الصحية فأجاب بفرح عظيم "أنا شفيت. إجا لعندي مار شربل من أول مرحلة علاج وقللي أنا شفيتك. شو قاعد عم تعمل هون؟ لكن الممرضات رفضن الاستماع إليّ. وهذه الليلة ظهر علي القديس شربل من جديد وقللي أنا راح اسحب كل الآلات والمصل وحطلك المسبحة المعلقة على السرير علامة". وأخبرني أنه شعر بالمسبحة وهي تقع على كتفه... "كان وقعها أخف من الريشة... وطلب مني إظهار تلك العلامة للممرضات". وأوضح الأب اليان نقلاً عن والدة شربل أن المسبحة كانت تتدلى من الرافعة المشبوكة بمسند السرير ويستحيل على شربل التقاطها بسبب الآلات والمصل. مما يؤكد على... الأعجوبة!


عندما شاهدت وسمعت شربل قلت له "إداريًا أطلب منك النهوض من السرير والخروج من المستشفى لكن أتمنى عليك العودة لإجراء فحوصات للتأكد من الأعجوبة. وأوضح أن جواب البروفيسور شاهين كان عمليًا إذ طلب من إدارة المستشفى التروي والانتظار مدة شهر ونصف أو شهرين على أبعد تقدير للتأكد من نتائج الفحوصات لأن العلاج يساهم أحيانًا في إعطاء نتائج إيجابية في مراحله الأولى. فإذا تطابقت النتائج مع تلك التي صدرت بعد الإعلان عن الأعجوبة نؤكد عليها ونقول مباركة مشيئة الله.


ولا يخفي الأب اليان شعوره انطلاقاً من إيمانه بالكنيسة وبالأعمال الخارقة وتحديدًا عجائب القديس شربل "لكن يجب أن نعرف ما هو الهدف من هذه الأعجوبة، وما هي الرسالة التي يريد من خلالها القديس شربل إيصالها، وماذا يريد من شربل عطاالله بعد شفائه؟ حتمًا هناك هبة نالها شربل عطاالله من خلال إيمانه وصلاة أهله ومعاناتهم وعليه استثمارها. لكن أقول يكفي أن نرى الفرح الذي كان يغمره ويشّع من قلبه حتى نتلَّمس أعجوبة الشفاء التي نالها على يد القديس شربل.
يا مار شربل باركنا.

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