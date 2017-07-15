اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 15-07-2017

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الجمهورية

سُئل قياديٌّ حزبي عمّا سُمّيَت «إشارات إيجابية» يُرسلها حزبٌ آخر على خصومةٍ شديدة مع فريقه السياسي، فقال: «نسمعها ونأخذ علماً بها، لا أكثر ولا أقلّ».

يتلقّى مرجع عالٍ انتقاداتٍ مباشرة حول أداء بعض الوزراء من دون أن يدافع عنهم.

البناء

خفايا

استغربت أوساط سياسية استمرار جنوح بعض المرجعيات في الدولة نحو تحميل لبنان المزيد من الأعباء المالية استغلالاً لموضوع النازحين السوريين في ظلّ وضعه الاقتصادي المتدهور، وآخر ما بشّر به هولاء المرجعيات هو الاستدانة من أجل تقديم بعض الإعانات للنازحين وإصلاح البنى التحتية التي استهلكوها، معربين عن سعادتهم، لأنّ هذه الاستدانة ستكون بشروط ميسّرة، علماً أنّ لبنان لا يستطيع سداد ديونه السابقة والتي راوحت مئة مليار دولار أميركي.

كواليس

قالت مصادر فلسطينية داخل الأراضي المحتلة إن دراسة أجريت لكشف علاقة نشاط العمليات التي تستهدف «الإسرائيليين» برسم خط بياني لها مقابل خطوط بيانية موازية للوضعين الدولي والإقليمي والتطورات الفلسطينية أظهرت توازياً بين خط تصاعد العمليات وخط كل من مساري النجاحات السورية العسكرية من جهة، وتصعيد السيد حسن نصرالله لخطابه التهديدي لـ«إسرائيل» من جهة ثانية، ولظهور تقارير وأخبار عن تعاون أو تفاوض فلسطيني إسرائيلي، سواءٌ من سلطة رام الله أو من حركة حماس.

اللواء

همس

أبلغ مصدر مطلع مَن يعنيه الأمر أن مسألة جرود عرسال يجب أن تنتهي، لأنها تعبير عن وضع شاذ، ليس بإمكانه أن يستمر؟!