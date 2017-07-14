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صفحة فيروز على "فيسبوك" تفاجئ عشاقها

14
JULY
2017
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اعتاد جمهور المطربة فيروز أن تطل عليهم (جارة القمر) من فوق خشبات أعرق المهرجانات والمسارح العربية، لكنها فاجأتهم هذه المرة بإطلالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لطرح أحدث أغنياتها.
ونشرت الصفحة الرسمية لفيروز على فيسبوك مقطعا صغيرا من أغنية جديدة بعنوان (يمكن)، وهي الأغنية الثانية في ألبومها الغنائي الجديد (ببالي) الذي سيصدر في 22 سبتمبر المقبل.

والأغنية مترجمة من أغنية (إيماجن) للمغني والملحن جون لينون، فيما تولت المخرجة والكاتبة ريما عاصي الرحباني، ابنة فيروز، كتابة الكلمات بالعربية، وأشرف ستيف سيدويل على توزيع العمل الجديد.

وتقول كلمات الأغنية "لوين بدنا نفل من كل إلي عم بيصير.. مافينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير.. بإيدينا عم بنخرب كل اللي بنيناهلا حكم ولا كراسي لا حقد ولا بغض لا دين ولا مصاري ولا حروب تلي الأرض شو اللي مانعنا نوحد اللي نحنا قسمناه.. يمكن أنا عم أحلم".

وخلال أدائها للأغنية داخل الاستديو بدا صوت فيروز ملائكيا عذبا قاهرا للزمن وعابرا للسنين. وقال الناقد الفني عبدو وازن إن هذا الصوت يطل علينا معيدا إلينا الشوق والحنين لجمهور فيروز.

وكانت صفحة الفنانة فيروز قد أطلقت في يونيو الماضي أول أغنية من ألبوم (ببالي) حملت عنوان (لمين) وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لرحيل زوجها عاصي الرحباني.

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