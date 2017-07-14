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وزير البيئة: لا عودة للنفايات الى الشارع وهناك سعي جدي لحل مستدام

14
JULY
2017
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أكد وزير البيئة طارق الخطيب " أننا مع تطوير آلية التعيينات ومع ترك الاختيار للوزير".واعتبر " أن قرار ترشيحه الى الانتخابات النيابية عائد للقيادة الحزبية، واذا قررت ترشيحي سيكون لي شرف خوضها "، معتبراً " أن الحديث عن التحالفات مازال مبكراً ".لكنه لفت الى " أننا اقرب الى الامير طلال ارسلان منا الى النائب وليد جنبلاط ، ولكن هذا لا يعني حسم قضية التحالف ولست مخوّلاً برسم التحالفات ".

 

ورأى الخطيب في حديث الى قناة MTV أن “ لا أحد يستطيع المزايدة على التيار الوطني الحر في حرصه ونضاله من اجل وضع قانون جديد للانتخاب، وقد اصرّينا على وضع قنون جديد لأن عدداً من النواب المسيحيين كانوا يأتون بأصوات غيرهم "، مشيراً الى " أن المسيحي في البلد ليس عدداً بل قيمة".

 

وقال " فليطمئن المتوهمون بوجود أجنحة داخل التيار الوطني الحر ، فالتيار فيه جناح واحد هو لبنان وكلنا جنود من اجل لبنان".وإعتبر " أن النزوح السوري اصبح مسألة وطنية واذا لم يكن هناك طريقة إلا الحوار مع الحكومة السورية لاعادة النازحين فأنا شخصياً مع هذا الامر ".

 

وأعلن " أن الجيش اللبناني هو من أقدس المقدسات وهو أنقذ أرواح الكثير من اللبنانيين لأنه منع المجرمين من الخروج من المخيمات وتفجير أنفسهم، واشعر بالغضب عندما يتعرض الجيش لأي استهداف".

 

وختم بالقول " أتفهم قلق اللبنانيين من موضوع النفايات ولكن لا عودة للنفايات الى الشارع لا بعد شهر ولا شهرين وهناك سعي وعمل جدي في الحكومة لايجاد حل مستدام لهذا الملف ".

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