إعلامية "الجديد" تغادر القناة وهي حزينة.. إليكم السبب!

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زكية الديراني

لم تطل إطلالة وعد هاشم على قناة «الجديد». عام واحد فقط كان عمر مقدّمة نشرة الأخبار على شاشة تحسين خياط، بعدما انتقلت إليها من otv. قيل إنّ وعد هي من الإعلاميات المدلّلات في المحطة المحلية، لذلك كان من المتوقع أن تكون تجربتها الإعلامية أطول على «الجديد». غير أنّ الترجيحات لم تكن في مكانها.



قبل ساعات، قدّمت وعد استقالتها من «الجديد» لتنضم إلى فريق تلفزيون «العربي» التي ستطل من خلاله على المشاهدين بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي. في اتصال مع «الاخبار»، أكدت وعد الخبر، قائلة: «أترك «الجديد» وأنا حزينة، لكن لا بد من تجربة إعلامية جديدة». لكن ما هي الأسباب التي دفعتها إلى الانتفال؟ تجيب هاشم بأنّه «لن أبقى في إطار تقديم نشرات الأخبار، بل سأطل ضمن البرنامج الصباحي الضخم الذي يتم التحضير له حالياً. أكثر من ثمانية إعلاميين سيتناوبون على تقديم الفقرات الصباحية في شتى المجالات».