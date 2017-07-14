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الرئيس عون يهنىء الرئيس ماكرون بالعيد الوطني الفرنسي: "مصمم على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وارساء السلام والاستقرار"

14
JULY
2017
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رئيس الجمهورية: "التعاون الجامعي اللبناني- الفرنسي يثري الابحاث العلمية"
 
نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعلاقات التعاون الممتازة التي تربط بين لبنان وفرنسا، معتبراً انها ثمرة صداقة متينة، مؤكدا التصميم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وارساء السلام والاستقرار على امتداد الساحة الاورو- متوسطية وفي الشرق الاوسط.
موقف الرئيس عون جاء في برقية وجهها الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي صادف اليوم 14 تموز.
وجاء في البرقية: " يطيب لي لمناسبة العيد الوطني لبلادكم، ان اتوجه اليكم، باسم اللبنانيين جميعا واسمي الشخصي، بأطيب التهاني، مرفقة باحر امنيات النجاح للإصلاحات الكبرى التي تزمعون القيام بها في فرنسا خلال ولايتكم.
واني اغتنم المناسبة لاحيي علاقات التعاون المميزة التي تربط بلدينا، على مختلف الصعد وفي كافة المجالات، وهي ثمرة صداقة متينة جذورها ضاربة في التاريخ.
وأود لهذه الغاية ان اعبّر لكم عن تصميمي الراسخ لمتابعة العمل معاً من اجل تقوية هذه العلاقات وتطويرها، وارساء السلام والاستقرار على امتداد المساحة الاورو- متوسطية وفي الشرق الاوسط.
وانني اذ اكرر لكم احر تهانيّ، اؤكد لكم، صاحب الفخامة، اسمى تقديري".
 
 
وفد الجامعة الاسلامية
الى ذلك كانت العلاقات الثقافية والجامعية اللبنانية - الفرنسية محور متابعة الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى مع وفد من المسؤولين في جامعات فرنسية تتعاون معهم الجامعة الاسلامية ضم: نائب رئيس جامعة ليون2 البروفسور جيم والكر، وممثلة جامعة فرانش كونتيه الدكتورة باسكال برونيه، وممثلة جامعة نيس ياسمينة توابييه ومدير العلاقات العامة في الجامعة الاسلامية الدكتور هاشم الحسيني.
 
وعرضت الدكتورة المولى للتعاون القائم بين الجامعة الاسلامية والجامعات الفرنسية، وتطور العلاقات الاكاديمية في اختصاصات عدة مثل الحقوق والعلوم السياسية والاعلام والصحافة وادارة الاعمال. واشارت الى اتفاقيات التعاون والشراكة مع هذه الجامعات، ومن نتائجها تحضير منتديات مشتركة انطلاقا من رؤية الجامعة الاسلامية في الانفتاح والتسامح وتبادل الخبرات.
 
ثم عرض  ممثلو الجامعات الفرنسية الاختصاصات التي يتم التعاون فيها مع الجامعة الاسلامية، مركزين على مستوى التعليم الجامعي اللبناني وعلى تبادل الطلاب بين جامعات لبنان ونظيراتها الفرنسية والاستعدادات الدائمة لتعزيز التعاون الثقافي والجامعي.
 
ورد الرئيس عون مرحبا بالدكتورة المولى والوفد الجامعي المرافق، مؤكدا ان العلاقات اللبنانية- الفرنسية متجذرة عبر التاريخ، والشق الثقافي والتعليمي والتربوي فيها له حضور مميز وتأثير فاعل، ومشددا على ضرورة تطوير هذا التعاون لاسيما في مجال الابحاث العلمية التي تثري المجتمع وتعطي قيمة اضافية للتعليم الجامعي.
 
البروفسور فيليب سالم
واستقبل الرئيس عون البروفسور فيليب سالم الذي بحث معه في آخر ما توصل اليه الطب في مجال مكافحة الامراض المزمنة، كما قدم سالم لرئيس الجمهورية كتابه الجديد " رسالة لبنان ومعناه" الذي سيوقعه خلال حفل يقام الخميس 27 تموز في متحف سرسق.
 
الدكتور موفق صيداوي
وفي قصر بعبدا الاستاذ في كلية ادارة الاعمال في جامعة سان فرنسيسكو الدكتور موفق صيداوي الذي اطلعه على مشاريع جامعية يعمل على تحقيقها مع الجامعات اللبنانية تعود بالفائدة على الطلبة الجامعيين اللبنانيين، لاسيما منهم الطالبات اللواتي يتحضرن للمستوى الجامعي.
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