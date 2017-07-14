صيد ثمين للأمن العام

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في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية، ومكافحة وتفكيك شبكات التجنيد والتهريب التي تعمل لصالحها، وبناءً لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلاً من اللبنانيين ( ب.ع.غ)، ( ع.م.ع) و ( أ.ع.غ) لإنتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

بالتحقيق معهم إعترفوا بتأييدهم لتنظيم داعش الارهابي، ونشرهم اخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلهم مع مسؤول التنسيق في التنظيم المذكور في الرقة بغية الانتقال الى سوريا والالتحاق به والقتال ضمن صفوفه .

بعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين .