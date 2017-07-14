أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 تمّوز 2017

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أسرار - الجمهورية

عدَّل مسؤول كبير عن «موقف حادّ» كان ينوي إطلاقه حيال بعض الأصوات التي ارتفعت أخيراً حول مسألة حسّاسة، وذلك بعدما لاحظ أنّ «كبسة زر» أسكتَت تلك الأصوات.

كشفَ مسؤول أمني ميداني أنّ بعض النازحين في مناطق حدودية جردية يعودون إلى بلادهم بسيارات خاصة فخمة.

شكّلَ نزاع طائفي حول مؤسسة عامة، مناسبةً جديدة لتجدُّد الخلاف بين حزب وتيار حليفين، بعد ترميم العلاقة سابقاً.



أسرار - اللواء

يكظم وزير سيادي استياءه من حملات تستهدفه، واضعاً قراره بعهدة مرجع كبير.

تخشى روابط المعلمين والموظفين من جولة تناتش جديدة لرواتبهم على خلفية إثارة ملف «السلسلة»!

ترددت معلومات ان جهات رسمية تدرس دعوة المعارضة إلى مقرّ رسمي لتأكيد الوحدة الوطنية في هذه المرحلة