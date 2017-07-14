عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 تمّوز 2017

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الأخبار

«لوبي» المال والأعمال يسعى لفرط السلسلة: الحريري يريد تطيير الانتخابات الفرعية

البناء

تيلرسون يواصل تسويق مشروعه للرقابة على الأموال والبنوك الخليجية كتسوية لأزمة قطر

ماكرون وترامب: مستقبل الرئاسة السورية ليس بنداً من بنود الحلّ السياسي

الجمهورية

"قطع الحساب" يقطع طريق الموازنة

الديار

الادارة الاميركية مرتاحة لضرب الارهاب في لبنان

المستقبل

«السلسلة» قيد الإصلاح والإقرار.. والموازنة تحت مجهر «الأرقام»

اللواء

«السلسلة» تباغت الكتل: تلازم بين التمويل والتحويل

L'Orient-Le Jour

Le rapatriement des déplacés syriens : un monologue dans le désert

The Daily Star

Parliament set to tackle salary scale bill