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* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

شهر العسل الأميركي الفرنسي ... أو هو على الأقل، يوم عسل دونالد ترامب في عاصمة الأنوار والأضواء ... وفي الحالتين، إنه حدث في السياسة، ستصلنا نتائجه بعد أكثر من يوم وشهر ...

سيد البيت الأبيض اليوم في باريس ... ترافقه زوجته الشابة ... هناك يستقبله الرئيس الفرنسي الشاب ... ومعه زوجته الناضجة ... ليمضي الأربعة رحلة أشبه برحلات العرسان ... أو برامج تلفزيون الواقع ...

جولة على قبر نابوليون ... ليتأكد خليفة العم سام من موته إلى الأبد ربما ... بعدها زيارة لكاتدرائية نوتر دام، ليختار الكاوبوي الأميركي أي دور يناسبه بين الكاهن أو العاشق ... قبل أن ينتهي اليوم الأول بسهرة رومانسية وعشاء لأربعة أشخاص، في الطابق الثاني من برج إيفل ...

لماذا كل تلك الطقوس؟ لأنه غدا 14 تموز ... يوم الباستيل والثورة ... تلك التي كانت توأما لثورة واشنطن، في الأعوام والرجال ... من لافاييت إلى سيدة الحرية ...

لكن ما يهمنا نحن، أنه قبل 13 عاما، وفي مناسبة أميركية فرنسية قريبة في حزيران، التقى يومها سلفان لترامب وماكرون ... وقررا فجأة أن يضربا سوريا في لبنان ...اليوم يلتقي خلفا جورج بوش وجاك شيراك، ليتفقا سرا، على ترك الأمور في الشرق، تجري كما يمكن لها أن تجري ...بلا أحلام ولا أوهام ... ولا ربيع مصطنع ولا شتاء مستجلب ...

إنها الفرصة للبنان، ليستكمل سيادته واستقلاله وحريته واستعادة دولته ... يبقى تفصيل بسيط: أن نقنع بعض اللبنانيين، بالتخلي عن أقنعة ذلك الزمن ...وبالتوقف عن اللجوء إلى الحق المراد به باطلا ... آخر تلك الأقنعة، كذبة آلية التعيينات ...



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



فيما غادر وزير الخارجية الاميركي الخليج دون تحقيق حل لازمة قطر يجري الرئيس دونالد ترامب محادثات في باريس حول ازمات العالم لا سيما الكورية منها والسورية على قاعدة التفاهم مع روسيا التي سيصل وفد من كبار المسؤولين فيها واشنطن بعد اربعة ايام. ولقد برز كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفيه: إننا لا نتمسك بالرئيس بشار الاسد ولكننا لا نريد تكرار ما حصل في العراق.

محليا أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من القصر الجمهوري أن الانتخابات الفرعية ستجري في موعد يتحدد بعد معرفة قرار لجنة الاشراف على الانتخابات مشيرا الى مواجهة الارهاب والى ملاحقة الارهابيين والى ضرورة الاهتمام بملف النازحين.

هذا الملف سيعرضه وزير الخارجية جبران باسيل غدا مع السفير السوري. في مجال آخر ينعقد المجلس النيابي بعد خمسة ايام لدرس واقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين وقد حدد الرئيس بري موعد الانعقاد والجلسة ستبدأ ببند سلسلة الرتب والرواتب وهو كان وعد بذلك.

وعلى صعيد الموازنة قال رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان إن مسألة قطع الحساب ستكون مطلوبة من مجلس الوزراء وهو كان يتحدث عقب مقابلته الرئيس بري.

إذن رئيس الجمهورية عرض موضوع الانتخابات الفرعية مع وزير الداخلية.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

ارض الجرود العرسالية باتت حاضرة للحظة التحرير من الكفر والارهاب، فعدة المعركة اكتملت من الناحية الشرقية، حزب الله والجيش السوري حددا ساعة الصفر، والخطر من تسرب ارهابيين نحو الاراضي اللبنانية غير وارد ما دام لهذه الارض جيش يحميها ويدافع عنها وعن اهلها ويدفع بالارهاب تحت ضرباته الى ابعد الحدود غير المنظورة.

واذا كان الوضع في الجرود مأمون النتائج مستمدا من الثقة بالقدرات المدافعة وتلك المندفعة، فمن يأمن ان لا يعقد السجال الداخلي القائم حيال مسألة مخيمات النزوح الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية ويودي في حال استمرار تفاقمها الى لحظة الانفجار؟

رئيس الجمهورية سحب الملف من سجالات فرقاء الحكومة في الجلسة ما قبل الاخيرة، فقضى الامر بسحب السجال، واللجنة الوزراية التي انعقدت بالامس خرجت بتكليف لجنة تقنية في حين ان المطلوب قرار سياسي لا تقني، يبدو ان الدولة لا زالت بعيدة عنه وتتعمد الهروب منه الى ملاعب اكثر بعدا، وماذا يعني ترك الخيال لاقتراحات تناجي أمما متحدة تحتاج الى من يشد من وحدتها ويحيي همتها ويرسم خطواتها التي بالكاد تقوى على المسير؟

كل القراءات والتحليلات العسكرية تخلص الى ان النصر بالتحرير معقول لجرود سلسلة القرى والبلدات عند السلسلة الشرقية، انه امر شبه محسوم ان يتوافر للبنانيين جراء ذلك الامن والامان، فهل يستكمل الحسم هذا بآخر من نوع اجتماعي واقتصادي يتمثل بقدرة المجلس النيابي الذي حدد له اليوم رئيس الرئيس نبيه بري جلسة تشريعية عامة في الثامن عشر والتاسع عشر من تموز الجاري لدرس واقرار من المشاريع والاقتراحات وفي مقدمه سلسلة الرتب والرواتب والموازنة.

مصادر الـ nbn كشفت ان اجتماعا مخصصا للسلسلة يسبق الجلسة التشريعية يعقد غدا في وزاة المال، ويضم الى الوزير علي حسن خليل الوزير جمال الجراح والنواب جورج عدوان وابراهيم كنعان وعلي فياض كممثلين لقواهم السياسية الذين عملوا على وضع بنودها في وقت سابق. وفي الشأن الانتخابي برز ما اعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من قصر بعبدا عن استعداد وزارته اجراء الانتخابات النيابية الفرعية.

اما في ما خص كلام نائب المستقبل عقاب صقر عن امكانية تحالف تياره مع الوزير اشرف ريفي في طرابلس فقزم المشنوق كلام الصقر بنفيه علم الرئيس سعد الحريري بذلك مع التجديد ان كلام صقر يخصه شخصيا.

خليجيا، ريكس تيلرسون وزير الخارجية الاميركي انهى جولته دون الاعلان عن اي نتائج بشأن الازمة القطرية، وفيما قالت مصادر قطرية انه سيعود مرة جديدة قال وزير خارجية الامارات اذا اراد القطريون الدخول في التحالف معنا فأهلا وسهلا، واذا لا فمع السلامة.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

رعب المقاومة الساكن قلب الاحتلال، لم يعد حكرا على الصواريخ ولا الرجال، فحتى الرايات مصدر قلق للعدو الضارب الاخماس بالاسداس.. انها الراية الصفراء المرفوعة على اعلى قمم التاريخ قبل التلال والجبال، شخصها الصهاينة خطرا مزروعا على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان، فهي دليل وجود حزب الله حتى الشبر الاخير من الاراضي اللبنانية قال قادته العسكريون، فاوعزوا لسياسييهم واعلامييهم التصويب على قوات اليونيفل واتهامها بالتقصير في مواجهة حزب الله جنوب نهر الليطاني..

هي ليست مشكلة الراية ، بل هي حقيقة ما تمثله من عنوان لم يستطع ان ينال منه العالم في حربه الشرسة ذات تموز على لبنان، وهي الحقيقة الساكنة قلب الوطن حتى مكابريه، بانها الراية المتقدمة لحماية لبنان من حدوده الجنوبية امام العدو الصهيوني الى حدوده الشرقية بوجه التكفيري..

وجه جديد للتكفير تكشف المنار اللثام عنه عبر اعترافات الموقوف الداعشي لدى الامن العام خالد السيد. انه مشغل السيد ومسؤول العلاقات الخارجية في داعش اللبناني ابو الوليد المقدسي، اسمه الحقيقي يوسف نديم أبو عريضة، موجود خارج البلاد، هو من حرك السيد الذي نفذ اوامر معلمه، ليسجل في دفتر اعترافاته الكثير، منها:

تجنيد مقاتلين وانتحاريين لتنفيذ عمليات امنية وتفجيرات في جبل محسن والنبطية وبيروت والضاحية.. وتامين عبوات ناسفة ومساكن لانغماسيين يمنيين كانوا ينوون تفجير مرفق عام.

مهامه يطول سردها، فيما يشرد بعض السياسيين عن حقيقة تتهدد الوطن، التخفيف منها يحتاج الى حضن المؤسسة العسكرية لا مهاجمتها عند كل انجاز، والتنسيق مع السلطات السورية لعودة النازحين كي لا يؤخذوا دروعا بشرية او غطاء من قبل الارهاب، والتخفيف من الخطاب الطائفي للهدف الانتخابي، والتفرغ الى حاجات الناس من سلسلة الرتب والرواتب الى الموازنة وما يستتبعها من تحريك للملفات..

على ان المحرك اليوم كان رئيس مجلس النواب الذي دعا الى جلسة تشريعية في الثامن عشر والتاسع عشر من الجاري باولوية السلسلة..



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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

قضية النازحين السوريين وعودة المئات منهم الى بلداتهم في القلمون، وما يرافق تداعيات قضيتهم على المستويين الامني والاقتصادي، بقيت تحتل الحيز البارز من الاهتمامات السياسية؛ في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يحدد يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين موعدا للجلسة التشريعية، بالتزامن مع كلام لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من عين التينة، بان العمل جار على حل العقد من امام سلسلة الرتب والرواتب، وعدم زيادة الضرائب على المواطنين، معتبرا ان اقرار الموازنة وبعد اثني عشر عاما بات امرا ممكنا.

اما وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومن بعبدا، فأكد ان الانتخابات الفرعية ستجرى وفق قانون الستين وفي الدوائر نفسها التي أجريت على أساسها الإنتخابات السابقة. وكشف ان الإجراءات التي اتخذت خفضت إطلاق النار ابتهاجا، بنسبة 63 في المئة، مشيرا إلى ان الحملة الإعلامية والسياسية التي رافقتها، واجراءات قوى الأمن، لعبتا دورا أساسيا في هذا المجال.

والتفاؤل بالانجاز الامني الذي تحقق قابله اليوم صورة سوداوية تمثلت بعودة مسلسل الخطف من اجل فدية، والذي عاد ليطل براسه من جديد في منطقة البقاع.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

وقت تفتش فيه الحكومة عن "فلس الأرملة" لسد عجز هنا وعوز هناك ... وفي وقت تعقد المؤتمرات والندوات الإقتصادية للخروج بورقة عمل لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، يمعن وزراء، وهم جزء من السلطة التنفيذية، في تسييل أرباح يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، في اتجاه خزائن شركات خاصة، أما لماذا فالعلم عند وزير الإتصالات، ربما، والعلم عند مستشاريه، ومن وراءهم، بالتاكيد... أيهما "أبدى وأجدى" أن تذهب أرباح تمديد الفايبر أوبتكس إلى خزينة الدولة أو إلى خزينة "غلوبل داتا سرفسيز"؟ المنطق يقول إن خزينة الدولة هي الأحق، لكن منطق وزير الإتصالات ومستشاريه يخالف هذا الامر ويجنح في اتجاه تربيح الشركة الخاصة، أما لماذا؟ فالمعنى في قلب... الخزينة، إلا إذا اتخذ مجلس شورى الدولة القرار الشجاع وأعاد ما للخزينة للخزينة. ولا بد من إنعاش الذاكرة في مجال الإتصالات، ففي السابق كانت المطالبات بأن تكون في عهدة الدولة: من وزارة الإتصالات إلى أوجيرو، فلماذا انقلبت الاولوية اليوم "وماذا عدا مما بدا" ليكون الإصرار على التلزيم لشركات خاصة؟

الثلاثاء والأربعاء المقبلان، مجلس النواب على موعد مع متابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها... تذكروا "غلوبل داتا سرفيسز" وعدم تقاضي قيمة الغرامات من آيشتي على إشغال أملاك عمومية بحرية، قبل الترخيص له بالإشغال. وهنا لا بد من التذكير ايضا أن آيشتي هو العينة الأحدث فلماذا لا يفتح الملف بكليته بدلا من أخذ المخالفات بالمفرق؟ ولماذا لا تجبى الغرامات مع مفعول رجعي من كل المخالفين من دون استثناء؟ الأرباح المفترضة أكثر بكثير من "فلس الأرملة" الذي تفتش عنه الحكومة.

اللاتوازن في هذا الملف، يوازيه لاتوازن في ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية: رئيس الجامعة يحوز غطاء من وزير التربية، ومن أعلى ربما، هذا الغطاء المضاعف جعله يضرب عرض الحائط بالإحتجاجات التي رافقت التعيينات في أحد فروع الجامعة في زحلة، ويبدو أن الضوء الأخضر الذي جاءه من مكان ما كان أقوى من الخط الأحمر الذي جرى التلويح به، فكان الضوء الأخضر على مستور القرار، فيما الخط الأحمر على مستوى رفع عتب وتمثل بقليل من الإحتجاجات. أما ملف النازحين فلم يسجل أي جديد في شأنه في ظل تحوله إلى مادة خلافية.

في غضون ذلك يحضر رئيس الحكومة ملف محادثاته مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أواخر الاسبوع المقبل، وفي هذا المجال، علمت "ال بي سي آي" أن الرئيس ترامب سيعبر امام الرئيس الحريري عن قلق واشنطن حيال النفوذ الإيراني في لبنان من خلال التقارب وحزب الله، وسيطرح أسئلة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية لئلا تخضع لحزب الله ، فيما سيجدد دعم بلاده للحكومة اللبنانية وللجيش اللبناني ومحاربة الإرهاب . الجانب الأميركي سيحث على إجراء الانتخابات النيابية وعدم تأجيلها لأن الأنتخابات هي أساس الديموقراطية.



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* مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"

انكفأ البحث عن اقرار الموازنة العامة والسلسلة من طاولة مجلس الوزراء حيث تعذر الانجاز لتحل مكانه سياسة من باب الى باب بين المرجعيات التي تملك مفاتيح تسهيل ولادتهما، هذا ما دفع النائب ابراهيم كنعان للحج الى عين التينة، وفي دليل على جدية الرئيس بري في الانتهاء من هذين الملفين حدد الثامن عشر من تموز والتاسع عشر منه موعدا للجلسة التشريعية التي يفترض ان تقر السلسلة وتزيل اخر العقبات من امام اقرار الموازنة.

في السياق، شغلت الدولة نفسها عن النازحين وعرسال وجرودها وعن الامن الذي عاد يطل بقرنه من بوابة الخطف بعد انحسار رصاص الابتهاج باكتمال اعلان نتائج الشهادات، شغل نفسه بالاعلان عن اجراء الانتخابات في كسروان وطرابلس وبإطلاق التيار الحر ورقته الاقتصادية، فيما كان الرئيس عون يغازل البنك الدولي.



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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

مواسم العز التي تشهدها المناطق اللبنانية بمهرجاناتها الصيفية أعلنت السلطة السياسية مهرجانها الخاص بها للأيام المقبلة بحفلة دجل جديدة الدعوة عامة للمواطنين لكن بطاقات المهرجان مسبقة الدفع ومصاريفه متوافرة سلفا من ضرائب الموازنة ومزاريب الهدر والأموال المسكوبة في مراكز إحصاء وهمية وجمعيات الطبقة المخملية ومرافق رسمية عاطلة من العمل ومجالسها المصغرة التي تتقاضى الرواتب ولهذه العناوين تتمة. الافتتاح حدد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري في ساحة النجمة بجلسات تشريعية العرض الأساسي سيكون لموازنة مربوطة بالسلسلة أما عنصر المفاجأة فكان في مكان آخر إذ دخلت آلية التعيينات بطلا إضافيا في مسرحية بدأت بقانون الانتخاب وشرعيته الساقطة بالثلاثة ووأد سلسلة الرتب والرواتب لخمس عجاف انتهت بالقضاء على آخر رموز الهيئة بعد فرزها وضم من تبقى فيها إلى بيت الطاعة السياسي. اليوم تقود السلطة السياسية اشتباكا بأسلحة خلبية وقنابل صوتية وتتمترس في بازار الخلافات الممنهجة والمبرمجة والمدروسة خلف آلية أقرت منذ سبعة أعوام ولم ينفذْ منها شيء لا في الماضي ولا حاضرا ولا مستقبلا لأن تنفيذها يعني المجيء بالكفاءات ووهب الفرص لمن هم خارج الاصطفافات السياسية أصبحت السلطة كمريض الوهم تتخيل خلاف ما تطرحه في السرايا وتحيله إلى بعبدا ليناقشه مجلس وزراء ممثل من أهل البيت يجتمع فيه الخصم والحكم في دولة كذبت كذبة الوفاق والتوافق وصدقتها "والناس نايمة على وذانها" وإلى أن تؤخذ الحقوق غلابا ثمة أصوات أصبحت بحاجة الى فحص دم في الوطنية اتخذت من النازحين السوريين شماعة تعلق عليها إنسانيتها المفرطة الى حد المغالاة بالتزامن مع الحرب على الإرهاب التي يخوضها الجيش اللبناني في الجرود وعند الحدود علما أن وزير الدفاع وقائد الجيش تبنيا أمن النازحين وحقوقهم التي تسقط عند تحول بعضهم الى ذئاب منفردة وانغماسيين في الإرهاب. والإرهاب بالإرهاب يذكر فما إن دحر داعش عن الموصل وتقوقع في الرقة السورية حتى بدأت بوادر الخطة الأميركية بالظهور وأولها تحذير من مولود جديد يحمل جينات داعش ومن يدري قد يلتئم مجلس شورى أميركي ويعين خليفة للبغدادي بعد استصدار وثيقة وفاته من البيت الأبيض ويبايعه أميرا على الإرهاب المعتدل بذريعة الدفاع عن المكون السني وذلك بعد تحذير التحالف الدولي الحكومة العراقية من طريقة التعامل مع هذا المكون وللإدارات الأميركية المتعاقبة تجارب في اللعب على الوتر الطائفي والإثني.



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