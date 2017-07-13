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إنه شهر العسل الأميركي الفرنسي ... أو هو على الأقل، يوم عسل دونالد ترامب في عاصمة الأنوار والأضواء ... وفي الحالتين، إنه حدث في السياسة، ستصلنا نتائجه بعد أكثر من يوم وشهر ...

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لماذا كل تلك الطقوس؟ لأنه غداً 14 تموز ... يوم الباستيل والثورة ... تلك التي كانت توأماً لثورة واشنطن، في الأعوام والرجال ... من لافاييت إلى سيدة الحرية ...

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لماذا كذبة؟