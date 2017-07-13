كنعان بعد لقاء بري: جدية وارادة بانجاز السلسلة والموازنة وقادمون على اسبوع حاسم وحريصون على الدستور

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وعرض معه عمل اللجنة في خصوص درس الموازنة وموضوع سلسلة الرتب والرواتب.





كنعان

وقال كنعان بعد اللقاء:"كان اجتماعا جيدا وبناء مع دولة الرئيس، وعرضنا للمواضيع المالية أكان على صعيد الموازنة او سلسلة الرتب والرواتب والامور المتصلة بها من حسابات وغيرها. وما استطيع ان اقوله انه في موضوع الموازنة كان هناك تقييما وتقديرا للعمل الجيد الذي قمنا به وقام به المجلس النيابي من خلال لجنة المال على مدى شهرين .اليوم اقرينا في اللجنة موازنة وزارة الطاقة وسنعقد جلستين بعد الظهر للجنة يوم الاثنين المقبل، واتوقع انه خلال الاسبوع المقبل ان ننجز المواد المعدلة والمعلقة وتقرير اللجنة انشاءالله في نهاية الاسبوع، وبالتالي امكانية اقرار الموازنة بعد 12 سنة على غيابها وهو موضوع اكثر من قابل للتحقيق".



اضاف : لكي اكون صريحا وشفافا فقد اتفقت مع دولته انه في ما يخص الحسابات المالية اي قطع الحساب هذا الامر يعود للحكومة وكما تعلمون فأن اعداد الحسابات هي من مسؤولية وزارة المال والحكومة التي تحيلها الى المجلس النيابي ، فعندما يأتينا المشروع اكان بصيغة حسابات مالية او بأية صيغة اخرى تراها الحكومة عندها نأخذ الموقف .وما استطيع قوله ان هناك حرصا مشتركا بأن نحترم الدستور وقانون المحاسبة العمومية وان نؤمن للبنان وللنظام اللبناني وللدولة الموازنة . طبعا هذا الامر ليس سهلاً لكن في النهاية علينا ان نتحمل مسؤولياتنا كحكومة ومجلس نيابي ويجب ان نتعود على ان هناك رقابة وهناك دستور علينا احترامه وهناك حرص كبير جدا من قبل دولة الرئيس بري ومن قبلنا ومن قبل فخامة الرئيس عون لاحترام القوانين والاصول في موضوع المالية العامة بكل ما لهذه الكلمة من معنى".





وعن السلسلة قال كنعان :"اما في شأن السلسلة فسيكون هناك لقاء في وزارة المال يضم ممثلين عن الكتل وسأشارك فيه كرئيس لجنة المال وكممثل عن كتلتنا. واختصر لأقول ان المطروح هو معالجة ثغرات جرى الحديث عنها في الهيئة العامة منها موضوع المتقاعدين، وهنالك افكار وحلول مطروحة لن ادخل في تفاصيلها الان لكنها ستكون مادة الاجتماع الذي سيحصل قبل الجلسة التشريعية. وهناك مسألة اخرى تتعلق بالموارد واقول ان هناك حرصا لدينا ولدى دولة الرئيس بري والكثير من الكتل الا نطال جيوب الفقراء، وان نكون عادلين في تأمين الموارد المطلوبة ونستطيع ان نستفيد بما قامت به لجنة المال اذا جرى تثبيت ما قمنا به في اللجنة فهناك وفر يمكن ان نستعمله في تمويل السلسلة .









وقال كنعان : باختصار نحن قادمون على اسبوع حاسم وهناك جدية ونية وارادة بانجاز السلسلة والموازنة وهذه الارادة موجودة لدينا وقد لمستها اليوم لدى دولة الرئيس بري. ولا اريد ان اكرر مواقف الرئيس عون التي هي اكثر من دافعة باتجاه تحقيق الانجازات اكان على صعيد الموازنة ام على صعيد السلسلة.





سئل : ماذا في شأن الكلام عن تعليق المادة 87 من الدستور؟

اجاب :"كما قلت لن ادخل في التفاصيل، وعلينا ان نحترم الدستور وقانون المحاسبة العمومية .ونحن ننتظر ماذا ستحيل لنا الحكومة وقد تحيل قطع حساب وبالتالي نكون قد انتهينا من المسألة .وانا كرئيس للجنة المال اطلب في الاساس قطع حساب، ونحن نفتش عن حلول اذا كان لا يوجد قطع حساب. وفي كل الاحوال لا اريد ان استبق الامور ولا دولة الرئيس ان يستبق الامور . نحن في انتظار المبادرة الحكومية وعلى ضوئها نأخذ الموقف ، ولكن اطمئنوا الموقف سيكون من صلب حرصنا المشترك على احترام القوانين والاصول الدستورية".





سئل: هل يمكن ان تبادر الحكومة الى سحب السلسلة ؟

اجاب : لسنا في هذا الجو ، نحن في جو اننا ذاهبون لكي نتفاهم على بعض التفاصيل المطروحة ولم اسمع بعزم الحكومة سحب السلسلة، هذا الامر مطروح في الاعلام".



