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العماد جوزف عون: معركتنا ضد الإرهاب تقترن بالتزامنا بالقيم الإنسانية والأخلاقية

13
JULY
2017
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تفقّد قائد الجيش العماد جوزيف عون، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الريحانية، حيث جال في أقسامه ومكاتبه، واطلع على سير أعماله وحاجاته المختلفة، ثمّ رعى حفل تدشين قاعة المحاضرات الجديدة في المركز.

 

وقد نوّه قائد الجيش بـ"جهود القيّمين على المركز، للارتقاء بدوره الفكري والثقافي والأكاديمي، خصوصاً لجهة استضافة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، التي تلقي الضوء على أبرز الأزمات والمشكلات المعاصرة وتحديد أسبابها وخلفياتها وإطار معالجتها"، لافتاً إلى أنّ "هذا المركز يمثل أحد الوجوه المشرقة للجيش التي يطلّ من خلالها على المجتمع المدني".

 

ووعد بـ"العمل على تطويره وتعزيز إمكاناته"، مشيراً إلى أنه "كما الاعتداء على الوطن يواجه بإرادة الصمود والدفاع، كذلك الفكر الهدّام، يواجه بالفكر البنّاء، ومعركتنا العسكرية والأمنية ضدّ الإرهاب، تقترن دائماً بالتزام القيم الثقافية والإنسانية والأخلاقية، التي يعتنقها الجيش وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من رسالته".

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