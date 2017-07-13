الرئيس عون لوفد البنك الدولي: لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية لتعزيز قطاعات الانتاج

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد ساروج كومار جا Saroj Kumar Jhaخلال استقباله له، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، ان لبنان في صدد اطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الانتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي، معتبرا ان "الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالاجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في اطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة اشهر."

واشار الرئيس عون الى ان مساعدة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة هي من الاولويات التي يتم التركيز عليها راهنا، باعتبارها خطوة اساسية لزيادة القدرات الاقتصادية في البلاد. وشكر الرئيس عون البنك الدولي على الاهتمام الذي يوليه للبنان وللمشاريع التنموية فيه، معتبرا ان المساهمة في المشاريع المائية والكهربائية والسدود والطرق وتنظيف مجاري الأنهر وانشاء السجون والمجمعات التربوية، تساعد الحكومة اللبنانية على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

وكان السيد كومار جا اكد للرئيس عون التزام البنك الدولي الاستمرار في مساعدة لبنان، لا سيما بعد عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية اثر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وتعزيز الاستقرار والامن في البلاد. واكد السيد كومار جا ان البنك الدولي راغب في تعزيز الشراكة الجيدة مع لبنان وانه خصّص محفظة مالية للمساعدة وفق الاولويات التي يحدّدها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، لافتا الى ان فريق العمل التابع للبنك الدولي سيواصل التنسيق مع الفريق اللبناني لهذه الغاية. واشار الى ان الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون من صلب عمل البنك الدولي لتحسين اوضاع هذه الشركات وتطويرها، لا سيما وان البنك لديه مشاريع مبتكرة تدخل في سياق اولوياته، اضافة الى تطوير البنى التحتية. ولفت السيد كومار جا الى دور مؤسسة التمويل الدولية في تمويل المشاريع الانمائية التي يحتاجها لبنان.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. ورافق السيد كومار جا المسؤول عن العمليات في الشرق الاوسط في البنك الدولي كنتان شنكر Kanthan Shankar ومنسقة العلاقات العامة الخارجية في البنك الدولي للشرق الاوسط منى زيادة ومنسقة برامج التنمية البشرية السيدة حنين السيد ومسؤولة عمليات البنك الدولي في لبنان السيدة موني كوزي.