رائد خوري يجول في برج حمّود: لا يمكن لأي كان أن يفتح محلا أو مؤسسة من دون الترخيص اللازم واتخذنا التدابير اللازمة بحقّ مؤسسات مخالفة

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جال صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان ومراقبو مديرية حماية المستهلك على المحال التجارة والمؤسسات في برج حمود حيث اطلع على اوضاع هذه المؤسسات والتزامها بالانظمة والقوانين المعنية الاجراء.



وبنتيجة الجولة تم اقفال ملحمة لعدم توفر الرخصة القانونية اللازمة، ومحلين لبيع الخضار للسبب ذاته.



وبعد الجولة ادلى الوزير خوري بالتصريح التالي :" الهدف من هذه الجولة هو التأكد من ان المحلات جميعها مرخصة ، لقد اتخذنا في الحكومة قرارا وفي وزارة الاقتصاد، بتطبيق القانون الذي يرعى عمل المؤسسات التجارية وخصوصا الترخيص اللازم وفقا لعمل كل مؤسسة ، فالعمالة أكانت اجنبية او لبنانية يجب ان تكون تحت سقف القانون ، اذ ان الاقتصاد اللبناني يعاني اليوم من مشاكل جمة بسبب هذه الامور ."



واضاف الوزير خوري :" لقد قمنا بجولة على المحال التجارية في برج حمود برفقة رئيس البلدية واتخذنا التدابير الفوريّة بحق مخالفين وقضت بافقال ملحمة ليس لديها الترخيص اللازم للمارسة هذا العمل ووضعها غير قانوني باي شكل من الاشكال ، هذا الامر لانقبل به وكذلك محال الخضار التي اقفلناها ليس لديها الاوراق القانونية اللازمة ."



واوضح الوزير خوري :" نحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي بل اننا نشجعه شرط تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا يمكن لاي كان ان يفتح محلا او مؤسسة من دون الترخيص اللازم وان يمارس عملا ما دون ان يحصل على الاذن المناسب فهو بذلك ينافس اصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب على انواعها ، وبالتالي تخسر الدولة الرسوم والضرائب الواجب تسديدها عن هذا العمل ."



واعلن الوزير خوري :" لقد لحظنا تزايدا في عدد هذه المؤسسات من كل الجنسيات ولا نقصد جنسية معينة ، علما ان الاقتصاد اللبناني وصل الى مرحلة لا يمكن تحملها في ظل الظروف الراهنة'.

وختم الوزير خوري :"اهنىء بلدية برج حمود على اتخاذها الاجراءات المناسبة في هذا المجال ونحن هنا لمساندتها ودعمها ، واتمنى ان تقوم البلديات جميعها في لبنان كل ضمن نطاقها بواجباتها في هذا المجال ، وسيكون لنا كل يوم عدد من الجولات من هذا النوع في مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب الى البقاع والشمال وجبل لبنان وبيروت ونؤكد أنّ هذا الموضوع لاعلاقة له لا بالسيسة ولا بالمناطق بل له علاقة بالاقتصاد اللبناني فقط لا غير ."



اما ممثل بلدية برج حمود جورج كريكوريان فأكّد على اهمية هذه الجولة مع الوزير خوري مشددا على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء وان بلدية برج حمود تقوم بدورها بهذا الاطار. وقال انّ اجراءات ستتخذ بحقّ من يخالف القانون ان كان لبنانيّا أو أجنبيّا وهذا يضمن حقوق الجميع العمّال وأرباب العمّال على حدّ سواء.