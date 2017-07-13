living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة الإحصاء المركزي: سرقة وتنفيعات

13
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فضيحة الإحصاء المركزي: سرقة وتنفيعات
 
رنا سعرتي -
 
 
خلال مناقشة موازنات الوزارات في لجنة المال والموازنة، كان لافتاً التوقّف دائما عند كلفة عقود الايجارات المبرمة من قبل الوزارات او الادارات الرسمية. ولكن يوم امس، شهد تطورا نوعياً، اذ عمدت اللجنة الى وقف عقد ايجار ادارة رسمية تبين انها استأجرت مبنيين في الوقت نفسه بكلفة خيالية وبنود جزائية قاسية، في حين انها تشغل مبنى واحدا في الوقت الحالي، وتنتظر منذ عام ونصف الانتقال الى المبنى الآخر.تابعت لجنة المال والموازنة أمس، درس موازنات الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.
 
واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة.
 
واوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليارا و926 مليون ليرة، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها أن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليارا و١٠٠ مليون ليرة، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى 3500 دولار.
 
اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدث، فهو قائم على بناء غير منجز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، «ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام»،
 
معلومات لـ«الجمهورية»
 
تجدر الاشارة الى ان عقد ايجار مبنى الحدث تمّ ابرامه في عهد حكومة تمام سلام، وقد وافق مجلس الوزراء آنذاك بالاجماع عليه.
 
علما ان مديرة الاحصاء المركزي مارال توتليان كانت تعتزم قبل استئجار مبنى الحدث الانتقال الى مبنى مجهّز في منطقة جل الديب، إلا انها تفاجأت بقرار مجلس الوزراء الذي اصدر قراراً ألغى بموجبه ايجار جل الديب ووافق على عقد ايجار مبنى الحدث.
 
علماً ان عقد ايجار مبنى جل الديب اعطى فترة سماح مدّتها سنة حتى الانتهاء من اعمال تأهيل البناء، في حين ان عقد ايجار مبنى الحدث لم يعط أي فترة سماح بل بدأ استحقاق الايجار فور توقيع العقد من قبل مجلس الوزراء، اي في 1-1-2016.
 
اما اسباب الانتقال من مبنى القنطاري، فهي تعود الى ان مالك المبنى طلب اخلاءه عند انتهاء مدة العقد في 1-1-2016. كما ان ادارة الاحصاء المركزي كانت تطالب منذ سنوات بالانتقال الى مبنى أقل كلفة من حيث قيمة الايجار، وذات مساحة أكبر.
 
وتم ايجاد مبنى جاهز للانتقال في منطقة جل الديب، إلا ان الضغوط التي مارسها بعض موظفي الدائرة المدعومين سياسيا، أدّت الى عدم الانتقال الى منطقة جل الديب، حيث أصرّوا على البقاء ضمن اطار منطقة محددة.
 
اما الهدف الثاني من ايجار مبنى الحدث «على العضم»، والتابعة ملكيته للمدعو علي حسن عطوي، فظل موضع تساؤل: هل القصد كان تنفيع صاحب المبنى؟ ام ان صفقة ما جرت وفيها سمسرات استفاد منها من فرض ابرامها؟
 
اما النقطة الاهم، فهي ان عقد ايجار مبنى القنطاري الموقع أيضا من قبل رئيس الحكومة تمام سلام، يتضمّن بنداً جزائياً ينصّ على دفع 3500 دولار عن كلّ يوم تأخير بعد انتهاء مدة العقد في 1-1-2016.
 
وفي عملية حسابية بسيطة، نجد ان الحكومة دفعت لغاية اليوم (من 1-1-2016 لغاية 1-6-2017) حوالي مليون و800 ألف دولار غرامات تأخير فقط!
 
يعتبر هذا الملف بمثابة نموذج بسيط للهدر الذي يتعرض له المال العام، وقد حان الوقت لتوجيه سؤال الى كل المعنيين في الدولة: ماذا فعلتم حتى اليوم لوقف هذا الفساد المستشري؟
 
 
 
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout