جرود عرسال اقرب لحزب الله من البادية السورية

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محمود زيات-

ان يُطل امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله على جمهوره، للحديث عن انتصار الموصل في العراق، «الذي يعطي الفرصة لكي يتم القضاء على «داعش» نهائيا»، يعني ان «حزب الله» كان شريكا حقيقيا في هذا الانتصار، فالامر بات حقيقة عند معسكري الحلفاء والاعداء... وفي «حفلة التعايش الوطني» الدائرة بين اطراف السلطة في لبنان، بدا ان كل الذين اتهموا «حزب الله» بامتلاكه «فائض قوة» اكتسبه من مشاركته العسكرية الفعالة في سوريا، وصلت تداعياتها الى اعتراف معسكر الخصم بدوره في صمود الدولة السورية امام حرب شرسة تُشن عليها منذ اكثر من ست سنوات، يدركون ان الحزب كان متواضعا في تعاطيه مع الملفات السياسية في الداخل، وان حقق الكثير لشبكة حلفائه.



ثمة في لبنان من يتوهَّم، باعتقاده ان «حزب الله» بات محشورا، مع تصاعد الحملات عليه ورفع مستوى العقوبات المتخذة ويبالغ هؤلاء في المراهنة على ان تنعكس الحملات سلبا على ادائه ودوره وتعاطيه مع ملفات المنطقة، وبخاصة الملف السوري، مع قناعة مبطنة لدى هؤلاء، بان «حزب الله» خرج من كل الاستهدافات التي طالته في السنوات الماضية، من دون ان يُلحَق به اي أذى سياسي او معنوي، وان كان بعض الشظايا قد تكون وصلت اليه، لكنها لم تكن بمستوى طموح الاخصام او الاعداء، والقاصي والداني يدرك مدى حجم التأثير السياسي الذي بلغه «حزب الله» في الحياة السياسية العامة، ويُسجل حلفاء الحزب... واخصامه، نجاحه في رسم طبيعة السلطة السياسية المقبلة في لبنان، على مستوى رئيس الجمهورية ومجلس النواب من خلال القانون الجديد للانتخابات، وهذا النجاح يرسم حجم الحزب كقوة تُحسب لها الحسابات في حالة اي قوة اقليمية او دولية مؤثرة في الداخل اللبناني.



وما «الاجتهادات» في الاداء الحكومي في الخارج، كتلك التي ظهرت قبل اسابيع في المشاركة في قمة عربية ـ اسلامية ـ اميركية، بنكهة خليجية، والتي مُرِّرَت بهدوء... الا تعبيرا عن طموح لدى بعض الداخل اللبناني، برفع وتيرة حصار «حزب الله» في الداخل والخارج، علما ان الجانب الرسمي حاذر تجاوز «الخطوط الحمر» المرسومة، فابتعد عن المشاركة، في بيان ختامي باسم لبنان من شأنه ان يعكر اجواء الداخل، وان كانت «الشوشرة» حصلت حول معرفة رئيس الحكومة ووزير الخارجية في مضمون البيان ام لا، لكن «حزب الله» كان «غفورا رحيما»! يسير بين النقاط، مستحضرا في ادائه سياسة «غض النظر» والتعامل بايجابية مفرطة في ملفات الداخل اللبناني الشائكة وتمريرها، من دون احداث «جلبة»، كي يتجنب ازمات سياسية من شأنها ان تُشغله عن اولوياته الحاضرة بقوة في المشهد الاقليمي، وهذا ما برز في مقاربة امينه العام السيد حسن نصرالله، في «خطاب انتصار الموصل»، يوم امس الاول، انطلاقا من ان اولوية محاربة الارهاب ما تزال في قائمة اولوياته، وان تخطت الحدود او لامستها، كما الحال في جرود عرسال.



ملفان ساخنان بالنسبة لـ «حزب الله»، وفق ما اوحى بهما خطاب السيد نصرالله، يُمهِلان ولا يُهمَلان، وجود الجماعات الارهابية في جرود عرسال عند جانبي الحدود اللبنانية ـ السورية، وهو ملف بات يستدعي معالجة حقيقية، «لان المسألة وصلت الى نقطتها الاخيرة»، وفق ما قال السيد نصرالله، وملف النازحين السوريين الذي يتطلب اتصالات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وفي الملفين، تقف قوى وجهات سياسية وحكومية في مواجهة التسريع في انجازهما، لتجنب ما قد تدرجه في خانة «التنازلات الكبرى» التي تقدمها للنظام السوري، من خلال اضفاء الشرعية على نظام صمد لاكثر من ست سنوات امام حرب تعددت اطرافها والمشاركون فيها، لكن تعثر حط هذا الفريق، ان «استنفاره» في الملفين يأتي بالتزامن مع عودة الدبلوماسية الدولية الى العاصمة السورية، مع تقدم يسجل على جبهة المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

هل عادت جرود عرسال، لتكون اقرب الى «حزب الله» من البادية السورية؟، كل المؤشرات التي حملها خطاب السيد نصرالله، توحي بان الجرود، بوضعه الامني المُلِحّ، بعد المعطيات التي تؤكد تزايد المخاطر الامنية من الجماعات الارهابية المقيمة فيها، عاد ليكون مصدرا لمخاطر نوعية لا يمكن للبنان تحملها، في وقت تسقط فيه «امارات» الارهاب في العراق وسوريا، وحين يقول السيد ان المسألة في جرود عرسال، وصلت الى نقطتها الاخيرة، وانه آن الأوان للانتهاء من هذا التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة، فانه ينسجم مع التحولات الميدانية التي جرت مؤخرا في العراق وسوريا، لصالح المعسكر الذي يقاتل فيه «حزب الله»... وان كانت الساحة الداخلية لم تخرج بعد من «الشوشرة» السياسية التي شهدها اللبنانيون، على اثر العملية الامنية الاستباقية التي نفذتها وحدات من الجيش اللبناني، من خلال مداهمة مراكز الجماعات الارهابية داخل مخيم النازحين في عرسال، على خلفية «استدعاء» قائد الجيش! غداة حملة استهداف الجيش والتشكيك مما جرى في عملية مداهمة، وانتهى ذلك باستدراك رئيس الحكومة للامر، واستلزم ذلك الاعلان عن دعم الجيش وتأمين الغطاء الحكومي له، في حربه على الارهاب.



ولعل ملف النازحين السوريين في لبنان، وهو ملف خضع منذ الايام الاولى لتشكله، لاكبر استثمار سياسي قام به الفريق الخصم لـ «حزب الله»، بات من الملفات الاكثر سخونة في الداخل، مع اول اشارة اعطاها «حزب الله» بشأن ضرورة اجراء اتصالات حكومية بين لبنان وسوريا، وهو ملف سيشق طريقه برأي متابعين، وان تغيَّر او تعدَّل شكل الاتصال الحكومي، مراعاة لـ «دلع» جهات سياسية في الحكومة من دعاة تفويض الامم المتحدة لمعالجة هذا الملف، لكنه في النهاية سيتم الاتصال الحكومي بين البلدين، علما ان حجة الجهات في رفضها الاتصال بالحكومة السورية، تستند الى رفض التسليم بشرعية النظام في سوريا، اسقطتها التطورات الميدانية الاخيرة في الداخل السوري واتساع دائرة عواصم الدول الغربية التي اعادت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، حتى ان فصائل المعارضة السورية اشارت الى انها تسلك الطريق التي يوصلها الى اتصالات مباشرة مع النظام، خلال مفاوضات «استانا» و«جنيف».



النقطة الاخيرة التي وصل اليها ملف جرود عرسال، من نظرة «حزب الله»، هي نقطة «غير مرغوب بها» لدى رئيس الحكومة الذي تُطرح تساؤلات حول مصلحته السياسية، في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية، في تأمين الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني لاستكمال معركته ضد الجماعات الارهابية في الجرود؟ وهل هو قادر على تحمل ان يكون لبنان الرسمي شريكا مع النظام في سوريا ومع «حزب الله»، في محاربة الارهاب؟ربما الصورة ستتضح اكثر مع الزيارة المرتقبة للحريري الى واشنطن التي تقدم نفسها على انها «المحارب الاول» للارهاب فيما ملف عودة النازحين السوريين الذي تشكل الاتصالات الحكومية بين البلدين مفتاحه الوحيد، فله من حسابات الحريري ما لا يُعد... ولا يُحصى.