عناوين الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2017

الأخبار: الانتخابات الفرعية في أيلول
الثبات: تلعبوا بالنار.. حزب الله داخل المطارات "الإسرائيلية"
الديار: آلية التعيينات تصمد.. و"السلسلة" والموازنة تختبران النيات
البناء: ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة
واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية
جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنازحين لخطاب نصرالله
النهار: الحكومة بالتعيينات... ومعركة عرسال لـ"السيّد"!
الجمهورية: إستنفار داخلي لمواكبة حرب الجرود
المستقبل: عودة نحو 300 لاجئ من شرق لبنان الى منطقة القلمون السورية
الأنوار: خلافات وزارية حول التعيينات ... والحريري يتجنب موضوع النازحين
اللواء: عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة
the daily star: Syrian refugees begin journey back home
l'orient le jour: Zones d’ombre sur l’énergie éolienne « approuvée » en Conseil des ministres