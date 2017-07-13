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عناوين الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2017

13
JULY
2017
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الأخبار: الانتخابات الفرعية في أيلول

 

 

الثبات: تلعبوا بالنار.. حزب الله داخل المطارات "الإسرائيلية"

 

 


الديار: آلية التعيينات تصمد.. و"السلسلة" والموازنة تختبران النيات

 

 

البناء: ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة
واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية
جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنازحين لخطاب نصرالله



النهار: الحكومة بالتعيينات... ومعركة عرسال لـ"السيّد"!

 

 

الجمهورية: إستنفار داخلي لمواكبة حرب الجرود

 


المستقبل: عودة نحو 300 لاجئ من شرق لبنان الى منطقة القلمون السورية

 


الأنوار: خلافات وزارية حول التعيينات ... والحريري يتجنب موضوع النازحين

 

 

اللواء: عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة

 

 

the daily star: Syrian refugees begin journey back home

 


l'orient le jour: Zones d’ombre sur l’énergie éolienne « approuvée » en Conseil des ministres

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