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أسرار الصحف ليوم الخميس 13 تموز 2017

13
JULY
2017
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 البناء: خفايا وكواليس


كواليس


قالت مصادر خليجية إنّ إحراج دول مقاطعة قطر في الحوار مع تيلرسون نابع من كون قطر في أجوبتها قد اقترحت رقابة مالية أميركية على المصارف القطرية من المصرف المركزي للتحقق من عدم وجود تحويلات للإرهاب، وسبق أن رفضتها دول المقاطعة وخصوصاً السعودية والإمارات، وجاءت المذكرة الأميركية القطرية تتبنّى ذلك في الحوار مع تيلرسون، وسيكون صعباً الجواب على سؤاله: لقد بدأتم إجراءاتكم تحت عنوان طلباتنا فإذا كنتم تستجيبون لطلبنا بضبط التحويلات فهل تثقون برقابتنا؟


خفايا


خلال مشاركته أمس في المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال مسؤول إحدى الهيئات الاقتصادية الفاعلة إنّ هذا المنتدى دليل على أنّ هذا العهد هو بالفعل عهد النهوض والتطوير الاقتصادي، لأنّ مبادرات من هذا النوع كانت في السابق حكراً على جهات معينة انصبّت جلّ همومها على الاقتصاد الريعي لا على اقتصاد الإنتاج…

 


النهار: أسرار الآلهة


عجز أمني

كثرت التعليقات عن حادثة الاعتداء على شرطيين في الجديدة تحت عناوين عجز الدولة في الرويسات والفنار....


ع بعبدا

سئل أحد الوزراء "هل ثمة اتفاق على جدول الأعمال؟" فأجاب "لو الأمور ماشية كنا طلعنا ع بعبدا"


لم تصل الدعوة


قال مسؤول في حزب معارض إن قيادته لم تحدد موقفاً من دعوة الرئيس عون المعارضة الى بعبدا طالما أن الدعوة لم تصل بعد..

 


الجمهورية: أسرار

سؤال

سأل أحد الوزراء لو أن الدولة قسّطت المباني الحكومية المستأجرة منذ عشرات السنين مثل أي مواطن لبناني لكانت سددّت الأقساط كاملة وأصبحت المباني ملكاً لها.

موقف

أشادت مرجعية روحية بإتفاق المرجعيات السياسية والدينية على موقف موحّد من أحداث عرسال ودعم الجيش عكس ما كان يحصل سابقاً.


خيارات

عقد نائب شمالي مسيحي سلسلة إجتماعات مع مرشحين مستقلين للبحث في خوض الإنتخابات معهم، ما يؤكد أن خياراته الإنتخابية ليست محسومة مع جهة حزبية معيّنة.

غياب

سألت أوساط سياسية عن سبب غياب ممثل عن وزارة معنيّة عن إجتماع لجنة نيابية فيما هي المعني الأول بالموضوع الذي تمّ بحثه.

إشارة
أكّد أحد المرشحين البارزين لمقعد كسروان أنه لم يتلقَّ حتى الآن إشارة واضحة من القوة المتحالف معها لخوض الإنتخابات الفرعية اذا حصلت.

 


المستقبل: يقال

إنّ جلسة مجلس الوزراء أمس شهدت نقاشاً حول اقتراح لتعيين مستشارين اقتصاديين في السفارات اللبنانية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

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