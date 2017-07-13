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الجيش والمقاومة في جهوزية تامة لمعركة الجرود

13
JULY
2017
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ياسر الحريري-

التطورات في المنطقة بدأت تنعكس بظلالها على الوضع اللبناني، فالانجاز التاريخي، الذي حققته القوات العراقية من جيش وحشد شعبي وفصائل مقاومة اسلامية، يتجلى في انهاء دولة الخلافة الاميركية - الوهابية التي كانت منطلقا لتقسيم العراق ومن العراق الى سوريا وليبيا واليمن ولبنان.
الاهمية الاستراتيجية الاساسية تقول مصادر متابعة، ان الاكثرية الساحقة من أبناء الجيش والحشد وفصائل لمقاومة العراقية هم من ابناء الطائفة الاسلامية الشيعية وهم من قادوا المعركة وخاضوا اشرس انواع القتال لتحرير مناطق الطائفة السنية والمسيحية لاعادتهم الى بلداتهم ومدنهم، وبذلك اكدوا على مشروع الوحدة الوطنية داخل اوطانهم، كما اكدوا قدرتهم على انهاء المشروع الوهابي - الاميركي والاسرائيلي. هذا كلام القيادة الايرانية والعراقية وكلام قادة محور المقاومة، هؤلاء الذين اكدوا انه من انجاز الموصل والانجازات السورية يسقطون المشروع الاسرائيلي. وهذا ما سيؤول نفس المشروع في سوريا وفي اليمن ولبنان، في حال خططت اسرائيل مجددا لضرب لبنان.


وشددت المصادر ان الامر الثاني الذي تحقق ولم يتوقف عنده احد الاسبوع الماضي، هو اسقاط المشروع الاسرائيلي في جنوب سوريا، قبيل اتفاق بوتين - ترامب على وقف نار في المنطقة الجنوبية. اذ قدمت اسرائيل مشروعاً تطالب فيه بأن تتشكل منطقة عازلة على بعد اربعين كيلو متراً من الحدود مع سوريا، ويكون خالياً من الجيش السوري وحلفائه، لكن اصرار القيادة السورية مدعومة من ايران وحزب الله، اسقط هذا المشروع، فتقدمت الحكومة الاردنية باقتراح بديل بانشاء منطقة عازلة تبلغ مساحتها ثلاثين كيلومتراً، وبدوره اعتبر مشروع بدل للمشروع الاول فسقط، لذلك تشكلت غرفة عمليات في الاردن وحصلت اجتماعات وتأكد للمعنيين السياسين والامنيين في محور المقاومة حضور مستشار اسرائيلي في الاجتماع بشكل سري ورفض الطلب الاردني.


اين لبنان من هذا الامر؟
الاجابة السريعة، للمعنيين المتابعين في لبنان لمحور المقاومة،ان الحدود الجنوبية لسوريا، من درعا الى السويدا الى القنيطرة، كلها مرتبطة بالحدود مع لبنان او قريبة منه من جهة الجنوب اللبناني، وما يفصل بين لبنان وسوريا، في منطقة الجولان العربي السوري المحتل، في بعض المناطق بضعة امتار، مما يعني انها جبهة واحدة، وتريد اسرائيل انشاء جيش لحد جديد في تلك المنطقة، تعززه، وتعمل فيه عسكرياً وسياسياً وامنيا، على كل من سوريا ولبنان، وبالتأكيد لن يسلم الاردن مهما كان يرتبط بعلاقات مع اسرائيل الا انه يعلم الاردن انه تحت العين الاسرائيلية الامنية والسياسية والعسكرية. كون اسرائيل عدو الجميع، وان محور المقاومة، اسقط الاسبوع المنصرم مشروعاً اسرائيلياً هاماً كانت اسرائيل تريد النفاد منه لتحقيق اهداف استراتيجية ضدالمقاومة، ومحورها انطلاقأ من الحدود الاردنية. تحت عنوان الامن والمنطقة العازلة.


محورالمقاومة اسقط الاسبوع المنصرم مشروعاً اسرائيلياً هاماً انتهى باتفاق روسي - اميركي باعلان وقف اطلاق النار في المنطقة الجنوبية من سوريا، تؤكد مصادر محور المقاومة، وفي هذه الاجواء، يسجل التقدم المستمر للجيش السوري والمقاومة في الجبهات السورية، كما لوحظ خلال الايام الماضيةالتدخل المباشر لطيران القوات العربية السورية في منطقة جرود عرسال،بغارات مكثفة واساسية ضدّ مواقع «النصرة» و«داعش»، وهو تمهيد واضح لعمليات الجيش اللبناني في منطقة الجرود توازياً مع العمليات الامنية الناجحة التي تنفذها مخابرات الجيش اللبناني في عرسال ضدّ الاحزمة الناسفة واصحابها ومجموعاتها التي تلقى مع الاسف، مواقف غريبة عجيبة، تحت مسميات انسانية وحقوقية واهية، وهي في الحقيقة جوقة متناغمة مع النصرة وداعش يجب ملاحقتها قضائياً، وعدم السماح لهذه الاصوات بالعلو والغلو اكثر فأكثر، بالطبع مع حفظ كرامات الناس لأي جنسية انتموا.


وشددت المصادر على ان التنظيف الامني يجب ان يترافق وهو كذلك مع العين المفتوحة على الداخل حيث الخلايا النائمة التي ضبط بعضها في قصقص - شاتيلا بعد تسليم خالد السيد، وهي يمكن ان تنفذ في حال اطلق الجيش اللبناني والى جانبه حزب الله وشعبه بالكامل ساعة الصفر نحو عرسال وجرودها، للانتهاء من الحالة الشاذة، الا اذا جاءت المفاجأة في الربع الساعة الاخير، وقرر المسلحون الانسحاب مع عائلاتهم الى مناطق اخرى داخل ولاياتهم الحالية في سوريا (الرقة او ادلب)، اذ وفق المعطيات ما تزال هناك اتصالات لتجنب لمعركة ان امكن، وهذا افضل للبنان وجيشه.
لكن بغض النظر بات الجيش والمقاومة في جهوزية تامة للمعركة والمطلوب التوحد والتحشيد خلف الجيش وامامه ليكون مصاناً بالوحدة الوطنية واسكات اصوات النشاز «وهم القبيضة» من هنا وهناك، كونه في المعارك الوطنية لا يحق «للبغات ان يتعملقوا تحت شعارات حقوق الانسان».

الديار
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