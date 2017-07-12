بالفيديو - لهذه الأسباب أسبوعٌ واحد لإزالة كل التعدّيات على طرقات جبل لبنان

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فوضى تؤدي الى زحمة سير خانقة ومخالفات تعيق سير المركبات على الاوتوستراد وتجمع للعمال على الطريق لتلبية طلب الزبائن عدا عمن يحلو له شراء الحاجيات فيتوجه من اقصى شمال الاوتوستراد الى اقصى يمينه او العكس ليقع الحادث.

من اجل وضع حد لهذه المخالفات اتخذ محافظ جبل لبنان بالتكليف منصور ضو قرارا يقضي بإزالة الاكشاك والدكاكين ليس فقط تلك القائمة على الاملاك العامة بل ايضا على الخاصة خلال مهلة اسبوع من تاريخ ابلاغ اصحابها.

المحافظ ضو شدد في اتصال مع الـ"او تي في" على ان القرار صارم ولا رجوع عنه كما اوضح ان على اصحاب المحلات الواقعة على ملك خاص ان تتقدم بوثيقة اظهار حدود للتأكد من عدم وجود اي مخالفات

الـ"او تي في" جالت على بعض المحال لاستطلاع اصحابها حول القرار فصادف وجود فريق العمل مع دورية لقوى الامن الداخلي تعمل على ابلاغ المعنيين بالقرار الجديد

قرار إزالة الاكشاك والمحالات عن جوانب الاوتوستراد التي تعرقل السير وتسبب بحوادث جريء ويبقى العبرة في التطبيق بعيدا عن تدخلات النافذين في حماية مخالفي القانون. (التفاصيل في الفيديو المرفق)