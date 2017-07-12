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هذا ما قاله فرنجية عن علاقته بالرئيس عون والتيّار والسيد نصرالله

12
JULY
2017
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أشار المائب سليمان فرنجية خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب الياس عون، أن " رئيس الجمهورية لا يدعوني بل يستدعيني، قلت هذا وأكرره ونحن موجودون على الساحة اللبنانية وكيف يتعاطى معنا الاخر نتعاطى معه، وقد حاولوا إلغاءنا ونحن جاهزون لكل شيء، نهادن من يهادننا ونواجه من يواجهنا ونحارب من يحاربنا، وأنا طرحي وطني ومنفتح ولا أتلطى وراء طائفتي كالبعض عندما يتم حشره، ولا أسير في المزايدات، فالشؤون الحياتية هي الأساس وعلينا إعادة بناء الطبقة الوسطى التي انهارت والتي كانت الأساس في نهضة لبنان”.

وردا على سؤال حول امكان الالتقاء مع رئيس الجمهورية من جديد وعقد جلسات مصارحة لعودة الأمور الى مجاريها قال: "انا بمسيرتي السياسية كنت ايجابيا ولكن لا أستطيع أن أكون كذلك ايجابيا مع من يكون سلبيا معي".

واوضح ان “كل من يعتقدون انه مشروع رئيس جمهورية في المستقبل يعمدون الى محاربته ويجب ازالة هذا الهاجس كي لا تعود هناك مشكلة”، لافتا الى ان “كل ما قاله التيار الوطني الحر فعل عكسه على الارض لذلك المطلوب دائما التواضع في الخطاب”.

وعن علاقته بالسيد حسن نصر الله، قال “ممتازة وعظيمة ولا تتغير”.

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