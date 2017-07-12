قوى الامن توقف عصابة.. وهذا ما كانت ترتكبه!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "حصلت في الآونة الأخيرة سرقات عدة لدراجات آلية وعمليات نشل طاولت مواطنين في بلدتي عرمون وخلدة.

وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكن عناصر فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلين الذين يؤلفون عصابة، وتوقيف أفرادها في محلة تلال خلدة، وهم:

- ح. ص. (مواليد عام 1996، لبناني)

- ج. ع. (مواليد عام 1997، لبناني)

- م. م. (مواليد عام 1998، سوري)

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعمليات نشل عدة عبر الدراجات الآلية التي كانوا يسرقونها ومن ثم يقومون بتغيير لونها وبيعها ليشتروا بثمنها المخدرات التي يتعاطونها.

كما تبين أن الموقوف الثاني من أصحاب السوابق بجرم تعاطي المخدرات.

وقد ضبطت في حوزتهم ثلاث دراجات آلية مسروقة، وعثر في داخل إحداها على كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف.

وسلمت إحدى الدراجات الآلية إلى مالكها، وأحيل الموقوفون الثلاثة تباعا إلى مفرزة بعبدا القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص".