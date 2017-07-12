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مجلس الوزراء جدد دعمه للجيش وأقر بند إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

12
JULY
2017
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لفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري استهل الجلسة مؤكدا أن الجيش يقوم بمهماته بمحاربة الارهاب والحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار ونحن نكرر دعمنا الكامل للجيش في المهمات التي يقوم بها، وهناك تحقيق شفاف يجريه الجيش لجلاء ملابسات بعض الموقوفين لديه"، مشيراً إلى أنه "تناول موضوع التنسيق بين الوزارات قائلا أن المطلوب التركيز على انجاز الاعمال بكل الوزارات وتسريع معاملات المواطنين وشدد على ان تحقيق أي انجاز في اي وزارة هو انجاز للحكومة مجتمعة، مشيرا الى التوجه لعقد جلسات متخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي والمطلوب العمل لخفض العجز عبر خفض النفقات وتأمين واردات جديدة".


وأفاد أن "المجلس ناقش جدول الاعمال واقر معظم بنوده الـ60 وتحديدا البند المتعلق بالطاقة المتجددة، وناقش بند آلية التعيينات وابدى كل وزير وجهة نظره، حصل اختلافات بوجهات النظر وهذا أمر طبيعي وكان هناك شيء مشترك بين الوزراء أنهم جميعا يريدون آلية التعيينات أن تمشي بشكل سليم وسريع وجميعا حريصون على عمل مؤسسات الدولة".


وأكد أن "الكل حريص على ملء الشغور ولكن بالطريقة الانسب والاسرع"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء لديه قدرة قرار سياسي وهامش تحرك سياسي واسع وبالتالي كل الامور مطروحة على الطاولة وما يتم التوافق عليه يتم العمل به، الاراء جميعها كانت ايجابية وتسعى لملء الشغور بأسرع الطرق وافضلها".


كما وأكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عبر “تويتر” أن مجلس الوزراء أقر بند إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

 

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