كنعان من الاتحاد العمالي: ما نحتاجه في السلسلة ليس الدراسات انما حركة سياسية لحمايتها وتأمين اقرارها

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اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور هيئة التنسيق النقابية ان "ما نحتاجه على صعيد السلسلة ليس الدراسات، انما حركة سياسية لحمايتها وتأمين اقرارها ومعالجة امرين الاول يتعلق بالمتقاعدين والاجحاف اللاحق بهم، والثاني بتمويل السلسلة وابعاده عن الضرائب وجيوب الفقراء"، لافتا الى انه سيزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري غدا في سياق المسعى لتأمين الحقوق وفق امكانات الدولة وضرورة انتظام المالية العامة وفق الدستور وقانون المحاسبة العمومية.

واعتبر كنعان ان "السلسلة تتعلق باستقرار المجتمع والوضع الاقتصادي، وهي حق وقد اشبعت درساً، وحقوق المتقاعدين يجب ان تكرّس لان العكس يشكل رسالة سلبية من الدولة"، وقال من مقر الاتحاد العمالي العام " نعمل وفق ثلاثية الحقوق والامكانات والاصلاحات في مقاربة السلسلة".

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وتطرق كنعان الى مشروع موازنة العام ٢٠١٧ في شكل عام قائلا "نطمح الى توفير ١٠٠٠ مليار من كلفة الموازنة ووقف الهدر مسعانا".

اضاف كنعان "ان زيارتي للهيئات الاقتصادية قبل ايام كانت للمصارحة والمكاشفة وضرورة ازالة الحواجز بين القطاعين الخاص والعام، لا سيما واننا نحتاج الى قطاع عام منتج ومؤسسات تعمل في شكل سليم"