الرئيس عون: الانتخابات النيابية المقبلة فرصة يعبّر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرّية ومسؤولية

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اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون فرصة يعبر فيها اللبنانيون عن خياراتهم بحرية ومسؤولية وان قانون الانتخاب الجديد وضع لتحقيق هذه الغاية، ودور رئيس الجمهورية توجيه جميع اللبنانيين الى ان يحسنوا الخيار، والسهر كي تجري الانتخابات في مناخ من الحرية ستوفره حتما القوى الامنية التي ستتولى حفظ امن العملية الانتخابية.

وقال الرئيس عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من بلديات وفعاليات بلدات في قضاء عاليه، ان الاهتمام الابرز الذي يوليه راهناً هو العمل بجهد لانماء المناطق اللبنانية كافة وهذا يتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق هذه الغاية، متمنيا ان تتمثل ارادة اللبنانيين في مجلس النواب العتيد للمضي في مسيرة الاصلاح التي يتوق الجميع لتحقيقها. ولفت الى انه يولي مطالب ابناء قرى عاليه اهتماما دائما شأنه في ذلك شأن المناطق اللبنانية كافة، ويتابع تحقيقها مع الجهات والادارات المعنية.

وكان الرئيس السابق لبلدية بحمدون الضيعة السيد وليد خير الله القى كلمة باسم اعضاء الوفد اعرب فيها عن دعم ابناء منطقة عاليه لمواقف رئيس الجمهورية وحكمته لقيادة سفينة البلاد الى شاطىء الامان مركزا على اهمية المشاريع العمرانية والانقاذية التي يرعاها الرئيس عون في سياق البرنامج الاصلاحي الذي وضعه واشار الى عناوينه في خطاب القسم، وعبر عن تجاوب رؤساء البلديات والمخاتير مع مواقف الرئيس عون.

وضم الوفد رؤساء بلديات ومخاتير واعضاء مجالس بلدية كل من: بحمدون، محطة بحمدون، الرجمة، بسوس، بطلون، عين الجديدة، رويسة النعمان، بخشتيه، عين داره، عين السيدة، التعزانية، رشميا، الكحالة، بمهريه، شرتون، عين الرمانة(عاليه)، حركة لبنان الشباب.

بلديات وفعاليات منطقة شرق زحلة

وفي اطار الاهتمام بمطالب ابناء القرى الحدودية، استقبل الرئيس عون في حضور النائب السابق سليم عون، وفدا من فعاليات منطقة شرق زحلة ضم رؤساء بلديات ومخاتير بلدات قوسايا ودير الغزال ورعيت، مع عدد من اصحاب المصالح والمقالع ومناشير الحجر.

والقى النائب السابق عون كلمة شكر فيها الرئيس عون على الاهتمام الدائم الذي يبديه لحاجات اللبنانيين في مختلف المناطق ولاسيما في قرى منطقة شرق زحلة، لافتا الى معاناة اهالي هذه المنطقة بعد توقف عمل المقالع ومناشير الحجر والمصالح المتفرعة عنها. كما تحدث رئيس بلدية قوسايا خليل كعدي ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ورئيس بلدية دير الغزال رفيق الدبس لافتين الى المنافسة الخارجية لأرزاقهم نتيجة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية- السورية، اضافة الى صدور عدد من القرارات التي ميزت بين قراهم وبلدات مجاورة.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا انه يتابع المطالب التي رفعوها وانه كلف الجهات المعنية معالجتها وقال: "لا تتركوا قراكم وبلداتكم ومن واجبات الدولة العمل لمساعدتكم للبقاء فيها وتحقيق انمائها".

الجمعية الطبية الاسترالية- اللبنانية

واوضاع الانتشار اللبناني كانت محور بحث بين الرئيس عون ووفد من الجمعية الطبية- الاسترالية في حضور النائب في مجلس النواب ولاية فيكتوريا اللبناني الاصل السيد خليل اده، وذلك لمناسبة مشاركة اطباء من الجمعية في المؤتمر الطبي الذي تنظمه الجمعية الطبية اللبنانية العالمية غدا في مقر نقابة الاطباء في بيروت.

وتحدث رئيس الجمعية الدكتور وليد احمر ناقلا الى الرئيس عون تحيات اعضاء الجمعية والأستراليين المتحدرين من اصل لبناني، واللبنانيين في استراليا وتمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في قيادة مسيرة البلاد. وعدد اهداف الجمعية لافتا الى انها شكلت بعثة سياسية طبية ضمت مسؤولين سياسيين واطباء استراليين متحدرين من اصل لبناني، وان من اهداف زيارتها زيادة التعاون بين لبنان واستراليا في المجال الصحي والعلوم الطبية مؤكداً على وجود علاقات وطيدة بين البلدين من خلال التعاون بين المركز الطبي لجامعة القديس يوسف وجامعة هوناش. وأوضح انه سيتم تقديم 12 جهازاً طبياً للتصوير الصوتي ultrasound الى عدد من المستشفيات في لبنان وذلك بدعم من قبل حكومة ولاية فكتوريا الاسترالية ممثلة برئيس حكومتها ووزيرة الصحة، اضافة الى تقديم منح لكيات الطب في لبنان.

ورد الرئيس عون مرحّباً بالوفد، معربًا عن سعادته باستقبال اعضائه في القصر الجمهوري لاسيما انه يمثل جزءاً من الانتشار اللبناني الذي حقق نجاحاً مميزاً في استراليا، داعياً الى ضرورة ان يكونوا اوفياء في الوقت نفسه للبلد المضيف وللبلد الام، وذلك لعدم وجود تناقض بين لبنان واستراليا من حيث النشاط الوطني والسياسي، إذ يتشارك البلدان القيم الانسانية نفسها.

وختم الرئيس عون بالقول:" انتم تساهمون عبر انجازاتكم العلمية والانسانية في انماء استراليا، ونتمنى منكم البقاء على تواصل دائم مع لبنان ومساعدته من خلال الانجازات التي تحققونها".

الوزير السابق ناجي البستاني

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق ناجي البستاني الذي اوضح انه عرض مع الرئيس عون قانون الانتخاب الجديد " الذي سيحقق صحة التمثيل الشعبي من خلال الصوت التفضيلي الذي يؤمن حق كل ذي حق في هذا التمثيل". واشار الى انه جدد شكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يوليه لتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي بعد رصد الاموال اللازمة لذلك. واعرب الوزير السابق البستاني عن سعادة ابناء الشوف باستقبال الرئيس عون في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين خلال فصل الصيف وممارسة مسؤولياته الدستورية من القصر التاريخي.