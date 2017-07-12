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المال اقرت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلاً.. كنعان: اوقفنا عقدي ايجار "الاحصاء المركزي" مليار و٩٢٦ مليون واحلناهما الى التفتيش والنيابة العامة المالية

12
JULY
2017
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة.

 

وحضر الجلسة النواب: فادي الهبر، انطوان زهرا، احمد فتفت، ياسين جابر، زياد اسود، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي عمار، ايوب حميد، عبد المجيد صالح، علي فياض، نبيل نقولا، كاظم الخير.

 

كذلك حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، مدير عام الاحصاء المركزي مارال توتاليان، رئيس شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العقيد عامر الميس، رئيس ديوان المجلس الاعلى للدفاع العقيد وليد شعار، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، رئيس دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي مارلين باخوس، محرر في دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي ساندرا كنعان، رئيس قسم النفقات والتصفية في امن الدولة المؤهل اول جان السباك.

 

وبعد الجلسة، اوضح النائب كنعان ان اللجنة " اقرّت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدّلاً وتمنت على هيئة مكتب المجلس النيابي ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة"، مشيراً الى أن اللجنة تابعت دراسة موازنة رئاسة الحكومة واستمعت الى ادارة الاحصاء المركزي والامانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لامن الدولة، وناقشت معهم مطالبهم وطلبت تفاصيل عن بعض البنود الواردة في الاعتمادات المطلوبة، فأقرت الموازنات وارجأت موازنة الهيئة العليا للتأديب لجلسة لاحقة".

 

وقال كنعان "اوقفت اللجنة البند المتعلق بعقدي الايجار لدائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة والبالغة قيمتهما مليار و926 مليون، وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية، بعدما تبيّن لها بأن قيمة العقد الاول، في منطقة القنطاري، والبالغة مليار و١٠٠ مليون، مرتفعة جدا ولا تتناسب مع مضمونه، ويتضمن بندا جزائيا عن كل يوم تأخير يصل الى ٣٥٠٠ دولار باليوم. اما العقد الثاني وهو في منطقة الحدت، فهو قائم على بناء عير منحز والدولة لم تستلمه حتى الساعة بعد سنة ونصف من دفع الايجارات، ما يعتبر هدرا موصوفا للمال العام".

 

اضاف كنعان "لقد قررت اللجنة بأن تتابع هذا الملف وتعتبره مدخلا لكل عقود الايجارات المبرمة من قبل الدولة اللبنانية، بحيث سنقوم بالتدقيق بكل العقود بعدما طالبنا من وزارة المال تزويدنا بتقرير مفصل حولها. فالرقابة البرلمانية لا تقوم على المصادقة على ارقام الوزارات والادارات، بل على التحقق من صحة الالتزامات التي تجريها الادارة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها".

 

ولفت كنعان الى أن اللجنة حيت دور المديرية العامة لامن الدولة على صعيد مكافحة الارهاب والعمليات الاسبتاقية، كاشفاً أن بعض البنود الواردة في اعتماداتها ستحال الى اللجنة الفرعية المشكّلة لوزارتي الدفاع والداخلية في وقت سابق للبت بها.

 

وستعقد لجنة المال جلسة مساء اليوم الاربعاء تخصص لدرس واقرار موازنات وزارات البيئة والثقافة والسياحة والعمل، على أن يعقد كنعان مؤتمر صحافياً ظهر الخميس، في المجلس النيابي، بعد مناقشة موازنة وزارة الطاقة والمياه.

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