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جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية: ضرورة تأجيل مواعيد الانتخابات

12
JULY
2017
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بيان صادر عن جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية: ضرورة تأجيل مواعيد الانتخابات
 
عقدت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية Aulib اجتماعاً استثنائياً، بحضور أعضائها وفعاليات أكاديمية من كل كليات الجامعة اللبنانية للتداول في المواعيد التي أقدم على تحديدها بعض العمداء من أجل انتخاب ممثلي الأساتذة في الكليات لدى مجلس الجامعة. وصدر عن المجتمعين البيان الآتي:
-         لما كان بعض العمداء قد حدد مواعيد الانتخابات في أواخر شهر تموز الجاري وخلال شهر آب المقبل – شهر العطلة الرسمية – يستغرب المجتمعون هذ التسرع في تحديد المواعيد علماً ان قرار رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، يعطي مهلة تنتهي في 20 أيلول المقبل كحد أقصى لانتخاب ممثلي الأساتذة.
 
-         لذلك وافساحاً في المجال أمام أفراد الهيئة التعليمية للتشاور ولدراسة البرامج التي على المرشحين تقديمها، يطالب المجتمعون بتأجيل مواعيد الانتخابات المعلنة ونقلها إلى أواسط شهر أيلول.
 
 
-          ستقوم الجمعية بالاتصال والتنسيق مع القوى السياسية لرفض هذه التدابير المتسرّعة التي لا تقيم وزناً لأهمية المركز ولضرورة التشاور مع القاعدة الأكاديمية في شأنه.
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