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بالتفاصيل - هكذا أسقط الجيش العقل المدبّر لهجمات رأس بعلبك‬!

12
JULY
2017
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نفذ الجيش امس عملية أمنية نظيفة في عرسال، محاولاً اصطياد العقل المدبّر لهجمات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي حيّاً قبل أن يصيب منه مقتلاً.
 
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى انه وبالاستناد إلى معلومات استخبارية، تمكّن الجيش من تحديد مكان اختباء كل من ياسر الغاوي وعاطف الجارودي المتورطين في عمليات تفخيخ وتفجير سيارات.
 
وقد ‬‫حُدّد المكان وحوصر المبنى. كانت المجموعة تسهر في عرزال على السطح. انتظرت القوة المهاجمة لعلهم ينامون لتطبق عليهم وتوقفهم من دون مقاومة، لكن ليل الإرهابيين طال.دقت الساعة الرابعة فجراً لتقرر مجموعة الجيش مهاجمة الهدف. 
 
واضافت الصحيفة ان العملية استغرقت ساعة واحدة انتهت بمقتل "إرهابيين خطيرين، وتوقيف ثلاثة آخرين". وفي حين أنها أتت "استكمالاً لعملية مخيّمي النور والقارية"، بحسب مصادر عسكرية، تقاطعت المعلومات والتحقيقات لدى مديرية المخابرات عن مجموعة إرهابية تعدّ عبوات ناسفة في مبانٍ مستأجرة داخل بلدة عرسال، يستعملها مسلحون وقياديون في تنظيم "داعش" كمخبأ لهم ولانطلاق عملياتهم الانتحارية.
 
 
وقد كانت استخبارات الجيش قد حددت تحركات كل من السوريين ياسر الغاوي وعاطف الشيخ عبد القادر المعروف بـ"الجارودي"، المطلوبَين بجرائم إرهاب وتفخيخ سيارات. 
 
وتبيّن أنهما موجودان في مبنيين يملك أحدهما المدعو خالد عز الدين. ولدى دخول القوة المهاجمة، سارع الغاوي إلى محاولة تفجير نفسه بحزام ناسف بعناصر المخابرات الذين أردوه على الفور، في حين حاول الجارودي الفرار مطلقاً النار باتجاه القوة المداهمة، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه حيث أصيب بطلقات نارية وما لبث أن فارق الحياة. 
 
وأوقف كل من عز الدين والسوريين وليد خالد جمعة وابنه، وهما والد وشقيق القيادي في تنظيم "داعش" غياث جمعة الملقب بـ"أبو الوليد"، والذي قتل في مواجهات مع الجيش في جرود رأس بعلبك في كانون الثاني 2015 مع أبو عبدالله الأهوازي وثلاثة آخرين. 
 
كما تمكنت القوة من ضبط مصنعين لإعداد العبوات الناسفة في مستودعين (كاراجين) أسفل المبنيين، وبداخلهما 7 عبوات ناسفة معدة للتفجير بأحجام وأشكال مختلفة موصولة الى هواتف لاسلكية، مع أربعين كيلوغراماً من مادة النيترات التي تستعمل لتصنيع العبوات الناسفة، وكمية كبيرة من الذخائر. 
 
الى ذلك كشف مسؤول أمني أن العبوات المضبوطة "جاهزة للاستخدام وهي مختلفة الأشكال والأحجام بالنظر الى طبيعة العمل الإرهابي المنوي تنفيذه؛ فمنها ما هو موجّه «كالذي يستعمل للاغتيالات، ومنها ما هو معدّ لإيقاع أكبر قدر من الضحايا، فضلاً عن عبوات لتفجير سيارات". 
 
وأكد المسؤول الأمني أن "العملية الأمنية ساهمت في منع تنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين أو العسكريين ونقاط للجيش".
 
 
 
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