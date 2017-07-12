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رسالة «القوات»

12
JULY
2017
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علمت «الجمهورية» انّ «القوات اللبنانية» في صدد وَضع اللمسات الاخيرة على الرسالة التي ستقترح أن توجّهها الحكومة اللبنانية الى الامين العام للأمم المتحدة، وتعرض فيها الاسباب الموجبة لموقف الدولة اللبنانية من قضية النازحين السوريين، لجهة انّ لبنان لم يعد يتحمّل استمرار واقع النزوح لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية ومعيشية.

وبالتالي، حان الوقت لعودتهم، خصوصاً انّ الظروف السورية أصبحت تسمح بهذه العودة، وأنّ الظروف اللبنانية لم تعد تتحمّل واقع النزوح. وبالتالي، على الامم المتحدة ان تستجيب للقرار السيادي اللبناني انطلاقاً من موجبات لبنانية حَتّمت على لبنان اتخاذ هذا القرار، ويطلب فيه من الامم المتحدة انطلاقاً من حرصها على استقراره وجَو التهدئة فيه أن تعمل على تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بإعادة النازحين آمنين الى سوريا. وبالتالي، القرار هو قرار لبناني بامتياز، وعلى الأمم المتحدة من خلال المنظمات والمؤسسات ان تعمل على إعادتهم الى سوريا.

وإذا حاز هذا الاقتراح ـ الرسالة على موافقة الحكومة وأُدخلت تعديلات عليها او صدّقت كما هي، يُصار الى توجيهها ومتابعتها عبر القنوات الديبلوماسية المطلوبة بغية العمل على تنفيذ هذا القرار إبتداء من تاريخ توجيه الرسالة.

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