عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2017

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الديار: شد حبال حول التعيينات وبري «للديار» : الغاء الآلية سيأتي بالمحاصصة مجدداً

السيد نصر الله هنأ بانتصار الموصل : آن الآوان للانتهاء من ارهابيي جرود عرسال



البناء: لافروف يبدأ حملة أوروبية لتخفيف العقوبات على سورية دعماً لمساعي التهدئة تمهيداً لرفعها

قطر تربح الجولة الأميركية من الصراع الخليجي.. ومذكرة مشتركة تُحرج دول المقاطعة

نصرالله يمهّد لحسم جرود عرسال.. ومأساة النازحين ليست للمتاجرة السياسية والمالية

النهار: نصرالله للمسلَّحين في الجرود: تسوية أو حرب الجامعة اللبنانيّة مساحة جديدة للصراع



الأنوار: الجيش يواصل عملياته الاستباقية في عرسال ويحبط مخططا ارهابيا



اللواء: نسف آلية التعيينات اليوم وقائد الجيش ليس في عداد الوفد إلى واشنطن

الجمهورية: التعيينات عودة الى المحاصصة





المستقبل: الجيش «يزرع» الأمان بـ «اقتلاع» الإرهاب والفلتان

الأخبار: نصرالله: إنذار أخير لمسلحي الجرود

the daily star: Nasrallah signals attack near Arsal imminent



l'orient le jour: Le feu vert politique renforce l’efficacité de l’armée à Ersal