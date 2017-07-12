living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2017

12
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا


خلال مشاركته أمس في المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال مسؤول إحدى الهيئات الاقتصادية الفاعلة إنّ هذا المنتدى دليل على أنّ هذا العهد هو بالفعل عهد النهوض والتطوير الاقتصادي، لأنّ مبادرات من هذا النوع كانت في السابق حكراً على جهات معينة انصبّت جلّ همومها على الاقتصاد الريعي لا على اقتصاد الإنتاج


كواليس
قالت مصادر عسكرية متابعة للوضع في سورية إنّ ما يمكن استنتاجه من التفاهم الروسي الأميركي هو معادلة قوامها أنّ المناطق التي لا يريد ولا يرغب الأميركيون وحلفاؤهم بأن يدخلها حزب الله وإيران وحلفاؤهما يجب أن يقوموا بتسليمها طوعاً للجيش السوري، وإذا عجزوا أو تلكأوا لسبب ما فلا فيتو ولا خط أحمر او مبرّر للتصادم عندما يدخلها الجيش السوري بالقوة ويكون معه حزب الله وإيران سواء جنوب سورية أو شمالها أو شرقها او الحدود السورية العراقية...

 

 

النهار: أسرار الآلهة


التخلي عن الجديد


رغم محاولات عدة من تلفزيون "الجديد" لم تقدم أي جهة سياسية أو نقابية على التوسط لدى الرئيس بري لرفع الحظر عن المحطة في أحياء بيروتية وفي الضاحية وبعض البقاع والجنوب..

 

سحب ترخيص

سحب الأمن العام ترخيصاً لأحد اللبنانيين برفع صور لأمير قطر تجنباً لإثارة حساسيات ورفع صور مقابلة

 

 


الجمهورية: أسرار

غياب

سألت أوساط سياسية عن سبب غياب ممثل عن وزارة معنيّة عن إجتماع لجنة نيابية فيما هي المعني الأول بالموضوع الذي تمّ بحثه.


إشارة

أكّد أحد المرشحين البارزين لمقعد كسروان أنه لم يتلقَّ حتى الآن إشارة واضحة من القوة المتحالف معها لخوض الإنتخابات الفرعية اذا حصلت.


لقاء

إلتقى رئيسا جمهورية سابقان في مناسبة إجتماعية وكان اللقاء بينهما فاتراً جداً.


تعيينات

يتجه مرجع روحي إلى تعيين مطرانين في وقت قريب.

وساطة
سفير دولة كبرى قريبة من دمشق أبدى إستعداد دولته للتوسط بين لبنان وسوريا في شأن النازحين.

 

 

المستقبل: يقال

إنّ تقـــــــــــــــــــــــارير ديبلوماسية وردت إلى أكثر من عاصمة عربية أشارت إلى احتمال أن يؤدّي استئناف الحوار الأميركي - الروسي إلى إطلاق قطار إعادة ترتيب ملفات في المنطقة وفي طليعتها سوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout