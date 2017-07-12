أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 تموز 2017

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البناء: خفايا



خلال مشاركته أمس في المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال مسؤول إحدى الهيئات الاقتصادية الفاعلة إنّ هذا المنتدى دليل على أنّ هذا العهد هو بالفعل عهد النهوض والتطوير الاقتصادي، لأنّ مبادرات من هذا النوع كانت في السابق حكراً على جهات معينة انصبّت جلّ همومها على الاقتصاد الريعي لا على اقتصاد الإنتاج



كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة للوضع في سورية إنّ ما يمكن استنتاجه من التفاهم الروسي الأميركي هو معادلة قوامها أنّ المناطق التي لا يريد ولا يرغب الأميركيون وحلفاؤهم بأن يدخلها حزب الله وإيران وحلفاؤهما يجب أن يقوموا بتسليمها طوعاً للجيش السوري، وإذا عجزوا أو تلكأوا لسبب ما فلا فيتو ولا خط أحمر او مبرّر للتصادم عندما يدخلها الجيش السوري بالقوة ويكون معه حزب الله وإيران سواء جنوب سورية أو شمالها أو شرقها او الحدود السورية العراقية...

النهار: أسرار الآلهة



التخلي عن الجديد



رغم محاولات عدة من تلفزيون "الجديد" لم تقدم أي جهة سياسية أو نقابية على التوسط لدى الرئيس بري لرفع الحظر عن المحطة في أحياء بيروتية وفي الضاحية وبعض البقاع والجنوب..

سحب ترخيص

سحب الأمن العام ترخيصاً لأحد اللبنانيين برفع صور لأمير قطر تجنباً لإثارة حساسيات ورفع صور مقابلة



الجمهورية: أسرار

غياب

سألت أوساط سياسية عن سبب غياب ممثل عن وزارة معنيّة عن إجتماع لجنة نيابية فيما هي المعني الأول بالموضوع الذي تمّ بحثه.



إشارة

أكّد أحد المرشحين البارزين لمقعد كسروان أنه لم يتلقَّ حتى الآن إشارة واضحة من القوة المتحالف معها لخوض الإنتخابات الفرعية اذا حصلت.



لقاء

إلتقى رئيسا جمهورية سابقان في مناسبة إجتماعية وكان اللقاء بينهما فاتراً جداً.



تعيينات



يتجه مرجع روحي إلى تعيين مطرانين في وقت قريب.

وساطة

سفير دولة كبرى قريبة من دمشق أبدى إستعداد دولته للتوسط بين لبنان وسوريا في شأن النازحين.

المستقبل: يقال

إنّ تقـــــــــــــــــــــــارير ديبلوماسية وردت إلى أكثر من عاصمة عربية أشارت إلى احتمال أن يؤدّي استئناف الحوار الأميركي - الروسي إلى إطلاق قطار إعادة ترتيب ملفات في المنطقة وفي طليعتها سوريا.