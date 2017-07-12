living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان من معراب: لكل موضوع حل وهدفنا تعزيز منطق المؤسسات

12
JULY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء اليوم في معراب أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان على مدار ساعتين، خرج بعدها كنعان ليُشدد على "أهمية التنسيق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مختلف الملفات"، مؤكداً "الاستمرار بالخطوات اللاحقة لمتابعة النقاش الآني والقواسم المشتركة والتفاهمات التي توصلنا إليها في عدد من المسائل المطروحة اليوم على بساط البحث ولن أدخل في التفاصيل كثيراً باعتبار ان الأمور ستنجلي في الغد"... 

واذ لفت الى ان "العلاقة بين القوات والتيار استراتيجية وهي طويلة الأمد"، أكّد كنعان "ان المواضيع والملفات الآنية التي تعترضنا ليست مستعصية بل لها دوماً حلول في ظل النوايا الطيبة باعتبار أننا نسير وفق استراتيجية بناء الدولة وتعزيز منطق المؤسسات واحترام الدستور والقوانين والديمقراطية".
وعن دعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الحكومة اللبنانية لمعالجة قضية النزوح مع الحكومة السورية، أجاب كنعان:"ان موقفنا واضح في هذا السياق ويهمنا عودة النازحين السوريين ويجب ان نجلس مع بعضنا في الحكومة لبحث الوسيلة الأنجع لتأمين هذا الهدف لأننا ندفع أثماناً كبيرة اقتصادياً، مالياً وأمنياً وسواها، ولاسيما ان لبنان لا يملك طاقة تحمُّل هذا العبء، وتبقى المصلحة اللبنانية هي الأساس في التعاطي وبالتالي كل ما يُحقق هذه المصلحة يجب ان نتعاون سوياً لتأمينها، فلن نقبل بقرار دولي أو أممي يوطّن السوريين في لبنان أو قرار من دول أخرى سواء كانت سوريا أم غيرها بإبقاء النازحين في لبنان، نحن ننطلق من مصلحة دولتنا وشعبنا وأرضنا، وأمام هذا الهدف تهون كل الأمور، والمكان الأساسي لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة هو داخل الحكومة اللبنانية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout