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لم تتأخر الترجمة العملية للإجماع اللبناني على دعم الجيش ... لا بل جاءت فورية ... عبر عملية خاطفة أخرى، شكلت إنجازاً أمنياً وعسكرياً جديداً للقوى الشرعية اللبنانية، في مواجهة الإرهاب المتطرف والمعولم على حدودنا ...

أهم ما في عملية عرسال اليوم، فضلاً عن أبعادها الأمنية والاستخبارية البالغة الدلالة، أنها رسخت قاعدة جديدة، مفادها قدرة الجيش اللبناني على ضرب الإرهابيين على أعلى المستويات، في أي موقع كان من جحورهم، وفي أي توقيت يريده الجيش ... بمعزل عن أي ضجيج سياسي أو صخب غوغائي ...

الدلالة الثانية، أن هذا الوضع المستجد، بدأ يؤشر إلى انهيار وشيك للمسلحين الإرهابيين في آخر بؤرهم على الحدود اللبنانية ...

ثالث المؤشرات، أن لبنان عاد دولة سيدة قرارها وأرضها وحربها وسلمها ... وهذا عامل مصيري في هذا الوقت بالذات ... بين انهيار داعش في الموصل، وانعقاد مؤتمرات آستانة وجنيف ... وفيما يعود نصف مليون سوري إلى وطنهم من أماكن نزوحهم خارج لبنان ... في هذا الوقت بالذات، جاءت بندقية الجيش وذراعه وخبط أقدامه، لتعلن لجميع المعنيين بالأزمة السورية، وبتداعياتها اللبنانية، أن الغلط مع لبنان ممنوع ...

ماذا حصل في عرسال اليوم؟