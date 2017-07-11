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منوّها بإنجازات العهد...القسيس طرابلسي: للعمل على عودة النازحين بما يتناسب والمصلحة الوطنية العليا

نوّه القسيس الدكتور إدكار طرابلسي بالقانون الانتخابي الجديدد معتبرا في حديث لقناة الــــOTV أنه عصري لأسباب عدّة في مقدمها انه يفرض على المرشحين وجودهم في لوائح حزبية او تكتلات كما يخلق دورا للأكثريات والأقليات على السواء ولكل دوره في الحياة السياسية مشددا في الوقت نفسه على أن هذا القانون أيضا يعطي قيمة للصوت الانتخابي فلا محادل فيه ولا إلغاء لدور أحد.

ودعا في هذا السياق الناخبين إلى ألادلاء بأصواتهم بكثافة لإيصال من يجب إيصاله إلى الندوة البرلمانية بناء على ما قدمه ويقدمه من تضحيات وعطاءات ويمثّل خياراتهم الوطنية وهذا ما ينطبق بالفعل على مختلف الدوائر الانتخابية ومنها طبعا دائرة بيروت الثانية.

وأكد طرابلسي من جهة ثانية تأييده الدولة العلمانية غير المعادية للدين والتي تتأمن فيها العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وعن اللاجئين السوريين، سأل طرابلسي عن قدرة لبنان على الإحتمال على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي مؤكدا ضرورة العمل على عودتهم الى ديارهم ضمن اطار القانون الدولي واحترام المواثيق والمعاهدات والمصلحة العليا للوطن.

واعتبر طرابلسي أن العهد حقق في أشهر قليلة العديد من الإنجازات من التعيينات، مرورا بالحرب الإستباقية على الإرهاب والموافقة على بناء الجسور والسدود وقانون الانتخاب.

وختم طرابلسي بالتأكيد على ضرورة الاستمرار بالعمل في خدمة الله والانسان والوطن سواء من خلال الندوة البرلمانية او لا اذ إن الخدمة جزءا من دعوتنا لمساعدة المواطن من دون أي تمييز سياسي او مذهبي وتاريخنا يشهد على ذلك.