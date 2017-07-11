مخزومي وتيريزا ماي والجيش اللبناني ثالثهما ..

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في وجه حملة الإنتقادات والتجريم التي يتعرض لها الجيش اللبناني مؤخرا من قبل بعض الأصوات والأقلام الإعلامية كان للعديد من الشخصيات السياسية وغير السياسية مواقف مغايرة لدعم الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب.

رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي حمل هذا الملف إلى بريطانيا خلال لقاء جمعه برئيسة الوزراء تيريزا ماي. مخزومي قال أمام رئيسة الوزراء البريطانية إن تجربة لبنان في محاربة الإرهاب هي محل ثناء دولي وأداء الجيش اللبناني وتضحياته قدما للعالم نموذجا مميزا في كيفية التصدي للإرهاب.



كما تطرق الحديث مع رئيسة الوزراء البريطانية إلى قمة هامبورغ فشدد مخزومي على دعم التسامح الديني والتماسك الإجتماعي للحيلولة دون إندلاع صراعات أخرى في المنطقة متمنيا أن يكون لقمة العشرين إنعكاس إيجابي على لبنان.