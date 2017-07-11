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التغيير والإصلاح: الجيش خطّ أحمر ونطالب الحكومة بوضع خطة لعودة النازحين (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

11
JULY
2017
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أكد وزير العدل سليم جريصاتي خلال تلاوته بيان إجتماع تكتل التغيير والإصلاح أننا "كلنا جيش وقوى امن في المعركة ضد الارهاب والامر لا يحتمل لا التشكيك ولا المراوغة ولا المزايدة وعلى كل فريق سياسي ان يضبط سربه"، معتبراً أن "غضب الشعب من غضب الجيش"، مشدداً على أن "الاصوات الشواذ لا يمكن ان نقبل بها في هذه المعركة الحساسة". مضيفا: "نعيدها للمرة الالف الجيش اللبناني خط أحمر".


وطالب جريصاتي الحكومة اللبنانية "باقرار خطة واضحة لعودة النازحين السوريين وذلك عبر تطبيق الانظمة اللبنانية المتوافقة مع المواثيق الدولية"، مشيراً إلى أن "الامم المتحدة منظمة دولية والمجتمع الدولي هو مجتمع دولي وكل هذه الدول والمنظمات ليست لبنان ولا يمكن ان نستودع المصلحة اللبنانية لاحد الا السلطة اللبنانية"، لافتاً إلى ان "آلاف النازحين يحملون بطاقة نازح يعبرون الحدود ويعودون إلى لبنان ومن يعبر ويعود إلى بلده لا يعود نازحاً ونطالب كل وزير بتطيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف النزوح"، مشددا على أن "الخطر داهم وعندما قلنا ذلك في الماضي قالوا عنا عنصريين فلنذهب الى العلاج معا قبل فوات الاوان".

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