living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المال تقر موازنتي الخارجية والعدل وتوصي بجمع الادارات لتخفيض الكلفة.. كنعان: زياردة الدعاوى الجزائية 35% جراء النزوح السوري

11
JULY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنتي العدل والخارجية والمغتربين، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي والنواب: كاظم الخير، احمد فتفت، روبير غانم، ايوب حميد، عباس هاشم، هاني قبيسي، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي فياض.
 
 
كما حضر: رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، مدير عام المالية الان بيفاني، المستشار القانوين في وزارة الخارجية السفير سعد زخيا، المستشار في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل، سكرتير في مديرية الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية عساف ضومط، مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة العدل ماساك بي قجيان، رئيس محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو.
 
 
وعقب الجلسة، اوضح كنعان ان اللجنة اقرّت موازنتي الخارجية والعدل بعد الاستماع الى الوزيرين، واوصت الحكومة بوقف الايجارات للادارات العامة، وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة، ولفت كنعان الى أن اللجنة اوصت باستكمال الربط الالكتروني الذي بدأ بين السفارات اللبنانية ورصد الامكانات اللازمة لاتمام المشروع.
 
 
واشار كنعان الى أن لجنة المال اطلعت من وزير الخارجية على مواضيع التشكيلات الديبلوماسية والشغور ووضع الاغتراب، وقد اوصت بايلاء بعض السفارات الاساسية اهمية استثنائية ماديا ولوجيستياً.
 
 
وقال كنعان " كذلك اطلعت اللجنة من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على وضع العدلية، والتقرير السنوي الذي يشير الى زيادة الدعاوى الجزائية بنسبة 35% جراء النزوح السوري. 
 
 
وتعقد اللجنة جلستين يوم غد الاربعاء، العاشرة والنصف قبل الظهر، والخامسة عصراً لمتابعة بحث واقرار اعتمادات الادارات والوزارات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout