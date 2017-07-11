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مزبلة التاريخ... تُناديكم (المحامية مي خريش)

11
JULY
2017
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لم تعد المخيمات وحدها بيئة حاضنة للإرهاب، إنما تعدتها إلى مجموعة من المثقفين في بلادي من مفكرين وإعلاميين ومحامين إنصرفوا إلى الدفاع بشراسة عن الإرهابيين تحت راية حقوق الإنسان، الى درجة أن أصبح الإرهابي المُزنّر بحزامٍ ناسف بنظرهم بريء حتى يُفجر نفسه ويقتل الناس الأبرياء.


حقوق الإنسان لا تكون على حساب سيادة الوطن وأمنه وتضحيات جيشه الباسل، هذا الجيش الذي يُضحي بخيرة عناصره من ضُباط وجنود ليحمي اللبنانيين من التفجيرات وعمليات الدهس وإراقة الدماء البريئة.


يا أيها الذين تُهاجمون الجيش وتنتقدوه، وتُدافعون عن قاطعي الرؤوس وحارقي الأجساد الحيّة، هل كُنتُم ستتمكون من التنظير بحقوق الإنسان لو نجحت مُخططات الإرهابيين بإشعال لبنان؟ هل وقفتم يوماً وقفة مواساة في خيمة أهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش؟ هل تضامنتم مرة أمام المحكمة العسكرية مع أهالي شهداء عبرا؟


تطلبون العُلى من بخ الأحقاد والتشكيك ببطولات الجيش اللبناني وصوابية تعامله مع الإرهابيين في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان.


قد تنجح حملتكم المسعورة بشهرتكم ربما، لكن الأكيد أنها ستُفقدكم كرامتكم الوطنية لتُصبحوا في مزبلة التاريخ.

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